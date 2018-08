Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Wohnungen für Helgoland +++ Kreis Pinneberg hat weniger Schulden +++ Elmshorn sucht Kandidaten für Seniorenrat

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

03. August 2018, 06:00 Uhr

Helgoland Auf Helgoland haben die Arbeiten für 68 neue Wohnungen am Leuchtturm begonnen. Es werde dringend Wohnraum gebraucht für Menschen, die auf der Hochseeinsel leben und arbeiten wollen, sagte Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (parteilos). Die Wohnungen sollen bis Januar 2019 bezugsfertig sein. Die Wohnungen im Oberland sind für Singles und Familien gedacht. Es soll bezahlbarer Wohnraum für gut 160 Menschen werden, erklärte Singer.

Kreis Pinneberg Die finanzielle Genesung der Kommunen des Kreises Pinneberg kommt weiter voran. Die große Mehrheit der Städte und Gemeinden hat im vergangenen Jahr Schulden abgebaut. Neun Kommunen sind sogar schuldenfrei. Elf Kommunen haben allerdings, trotz guter Konjunktur, neue Schulden gemacht. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistikamt Nord am Donnerstag vorgelegt hat. Sieben Gemeinden im Kreis Pinneberg waren bereits Ende 2016 schuldenfrei: Groß Offenseth-Aspern, Heede, Langeln, Moorrege, Neuendeich, Raa-Besenbek und Tangstedt. Zu diesem elitären Klub gehören nun auch Bullenkuhlen und Lutzhorn.

Elmshorn Der Seniorenrat der Stadt organisiert nicht nur Busreisen und den Rollatortag, sondern setzt sich auch politisch für die Belange älterer Bürger ein. Jetzt sind alle Elmshorner über 60 Jahren gefragt: Bis zum 24. Oktober wird der neue Seniorenrat gewählt. Dafür ist die Stadt nicht nur auf eine hohe Wahlbeteiligung, sondern auch auf Bewerbungen von neuen Kandidaten angewiesen. Denn viele der Mitglieder hören altersbedingt auf.

Wedel Weil der Regionalpark Wedeler Au vor zwei Jahren erweitert wurde, liegt jetzt eine funkelnagelneue überarbeitete Radroutenkarte auf dem Tisch. Ausflügler haben zukünftig nicht nur die Qual der Wahl zwischen den drei bekannten Routen, sondern müssen in ihre Entscheidung, wo es langgehen soll, nun auch neun weitere Routen einbeziehen. „Besonders freuen wir uns darüber, dass jetzt die Hetlinger Schanze, das Tävsmoor und auch die Wedeler Marsch in ihrer Gänze dabei sind“, sagt Doris Brand, kommissarische Geschäftsführerin des Wedeler Büros. 12000 Hektar misst das Gebiet des Regionalparks, das sich nicht nur nach Westen hin ausgedehnt hat. Im Norden sind Appen und Gebiete drumherum dazugekommen, im Osten Richtung Halstenbek die Niederung Düpenau.

Halstenbek Während die Schulkinder ihre Sommerferien genießen, herrscht an der Grundschule Bickbargen reges Treiben: Dort wird saniert. Der zweite Bauabschnitt ist bereits in vollem Gange. Derzeit werden die gelben Kragarme zurückgebaut, denn sie sind marode und bergen ein Unfallrisiko. Auch die Sporthalle wird berücksichtigt. Insgesamt soll das noch bis 2022 dauernde Bauprojekt etwa 7 Millionen Euro kosten.

Quickborn Ein 44-jähriger Mann aus Neumünster ist am Donnerstagmorgen bei einem Autounfall auf der Friedrichsgaber Straße in Quickborn-Heide gestorben. Wie es zu dem Unglück kam, wird derzeit noch ermittelt. Nach Angaben von Polizeisprecher Dirk Scheele fuhr der 44-Jährige gegen 4.55 Uhr mit einem Opel-Pkw auf der Friedrichsgaber Straße in Richtung A7-Anschlussstelle Quickborn. Dort kam ihm ein 66-jähriger Mann aus den Niederlanden in einem Lastwagen entgegen. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Neumünsteraner auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der 44-Jährige tödliche Verletzungen erlitt.

Hamburg In Hamburg ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen 11:50 Uhr geriet ein Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus in der Kellinghusenstraße bei Wartungsarbeiten plötzlich ins Rutschen. Die Sicherungen rissen, so dass der Fahrstuhl aus dem vierten Obergeschoss auf einen Mitarbeiter der Fachfirma stürzte. Dieser wurde schwer eingeklemmt. Der Mann musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Schleswig-Holstein Mit einer einstweiligen Verfügung wollen Anwohner die geplante Neuauflage des legendären „Werner“-Rennens in Hartenholm (Kreis Segeberg) verhindern. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei eingegangen, „eine Entscheidung ist allerdings noch nicht konkret absehbar“, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Schleswig am Donnerstag. In dem Eilantrag gehe es um die Gefährdung von Tieren und die Gefahr von Bränden. Behörden und Veranstalter haben nun Gelegenheit zur Stellungnahme. Wann eine Entscheidung fallen wird, ist unklar, sagte ein Sprecher auf Anfrage.