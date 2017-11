Rechtsextremismus? Nicht mit mir! : Neue Wanderausstellung bei der Volkshochschule Halstenbek

vergrößern 1 von 2 Foto: Dietmar Vogel 1 von 2

Halstenbek/Hamburg |

Wie argumentieren Rechtsextreme? Wie sprechen sie Jugendliche an? Was kann der Einzelne dagegen machen? Was ist überhaupt Demokratie? Seit gestern gibt es im Foyer der Volkshochschule (VHS) Halstenbek, Schulstraße 9, auf diese Fragen schlüssige Antworten. Bis zum 15. Dezember ist die Wanderausstellung „Rechtsextremismus? Nicht mit mir!“ mit 16 Informations- und Aufklärungstafeln des Julius-Leber-Forums der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zu sehen.

Hausherrin und VHS-Geschäftsführerin Beate Lorkowski begrüßte gestern Morgen zur Eröffnung Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD), der sich trotz eng getaktetem Terminkalender extra Zeit nahm. Gemeinsam wurden sie von Christian Testorf, Historiker und Referent an der FES im Regionalbüro für Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, über Inhalt, Konzept und Intention der Schau informiert.

Fakt ist, so Testorf: „Rechtsextreme Straftaten gehen laut Verfassungsschutz zurück.“ Es sei trotzdem umso wichtiger, weiterhin Einzelbesucher, Schulklassen und Gruppen ab 14 Jahren über „die Rechten und was sie machen“ aufzuklären.

Das ist das Stichwort, um was es im Kern gehen muss, betonte von Rüden. Besonders die verharmlosende Begrifflichkeit wie Rechtspopulismus sei mehr als bedenklich. „Mut zu Deutschland!“, „Einwanderung braucht klare Regeln!“, „Wir sind nicht das Weltsozialamt“, „Burkas? Wir stehen auf Bikinis“ – die Slogans der Alternative für Deutschland (AfD) beispielsweise würden sich nah an das Gedankengut der Rechtsextremen anlehnen. Details und Hintergründe über beispielsweise die AfD seien zudem ein Bestandteil der Schau, betonte Testorf weiter. Und: „Wir dürfen das. Wir haben uns rechtlich abgesichert, dass wir die Partei im Kontext mit Rechtspopulismus nennen dürfen.“

Die Besucher der Ausstellung – täglich von 9 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 13 Uhr – erwarten Hintergründe zu rechtspopulistischen Parolen und ihre Akzeptanz in der Bevölkerung. Des Weiteren wird nichts unversucht gelassen, über verharmlosende modische Trends wie Zahlen-Codes wie „18“ für AH (Adolf Hitler), „88“ für HH (Heil Hitler), das Keltenkreuz, das Bekleidungssortiment der Marke Thor Steinar oder Symbole mit germanischem oder heidnischem Bezug zu Wikingern, Thorshammer oder Runen auf Tafeln zu informieren. Von Rüden dazu: „Wir müssen mit Aufklärung arbeiten, nicht mit Verboten. Kleidung und Musik – da fängt es schon an.“ „Demokratie braucht Demokraten, aktive Demokraten“ – Referent Tesdorf sparte nicht mit eindringlichen Worten. Er hofft, dass Halstenbeker Schulen das Angebot von Workshops wahrnehmen.

Aufklärung dringlicher denn je - ein Kommentar von Dietmar Vogel

16 Infotafeln über Rechtsextremismus und dem Handwerkszeug für Demokratie dürften in Halstenbeks Volkshochschule bis Mitte Dezember für Gesprächsstoff sorgen. VHS-Chefin Beate Lorkowski ist es zu verdanken, dass die Schau der Friedrich-Ebert-Stiftung gezeigt wird. Denn nichts drängt mehr, als Rechtsextreme und Rechtspopulisten zu entlarven. Schulen sollten zudem die Chance nutzen, im lebendigen Unterricht vor Ort zu diskutieren oder Workshops auszurichten. Im Januar 2006 war Anita Lasker-Wallfisch (92), eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters von Auschwitz, als Zeitzeugin im Borchert-Gymnasium. Auch das war Aufklärung auf hohem Niveau. Doch die Zeitzeugen werden weniger. Deshalb sind die Initiative und das Angebot der Stiftung für Halstenbek umso wertvoller.