Neue Wahlbezirke in der Kritik

Die Anzahl der Wahllokale in der Gemeinde Appen wurde zur Landtagswahl im Mai dieses Jahres von fünf auf drei reduziert. Die Einwohnerzahl hatte sich verringert, und war unter die 5000 Einwohnergrenze gefallen, weswegen dem Ort nur noch drei Wahllokale zustehen. Entsprechend wurde auch eine Neueinteilung der Wahlbezirke vorgenommen (wir berichteten).

Für einige Wähler, wie Manfred Ramcke, war das von Nachteil: Statt einmal über die Straße muss er nun in die drei Kilometer weit entfernte Heidewegschule nach Appen-Etz, um seine Stimme abzugeben. Nachdem Ramcke sich dagegen wehrte, hatte er erfahren, dass er mittels der Beantragung eine Wahlscheins problemlos auch weiter in seinem gewohnten Wahllokal seine Stimme abgeben kann. So tat er es auch bei der Landtagswahl, wird es wieder bei der Bundestagswahl am Sonntag, 24. September, tun. Zufrieden ist er deswegen aber noch nicht.

„Es gibt ältere Menschen ohne Auto, für die eine Strecke von drei Kilometern ein wirkliches Hindernis darstellt“, so Ramcke. Er bezeiweifelt, dass die Einteilung der neuen Bezirke überhaupt rechtmäßig ist. „Sie scheinen mir eher, wie mit dem Lineal gezogen.“ Dass man ihn statt in ein 50 Meter nahegelegenes in ein drei Kilometer entferntes Wahllokal schickt, erscheint ihm grob fahrlässig, wenn nicht unrechtmäßig. „In der Wahlordnung heißt es, das Wählen muss den Bürgern so einfach wie möglich gemacht werden“, so Ramcke. Das sei bei dieser Bezirkseinteilung nicht geschehen. Deswegen geht er weiter dagegen vor, auch wenn das Problem für ihn persönlich durch die Briefwahl gelöst wurde. Ihn interessiert, ob die zulässige Wählerzahl in den Bezirken eingehalten wurde und wie die Grenzen genau verlaufen. Ramcke: „Aber Einsicht wollte man mir nicht gewähren.“



Kurze Wege – ein Grundrecht?

Beim Amt Geest und Marsch Südholstein sieht man das anders. Es sei keineswegs Pflicht, die Wege für den Bürger so kurz wie möglich zu halten. Man habe darauf dennoch wert gelegt, indem man bei der Auswahl der Lokale auf eine gute Verteilung im Ort geachtet habe.

Gewählt werden kann wie bereits bei der Landtagswahl im Dana-Pflegeheim, Schäferhofweg 10, im Bürgerhaus, Hauptstraße 79, sowie in der Heideweg-Schule im Heideweg 1a. In anderen Gemeinden, die ebenfalls großflächig seien, seien alle Lokale in einem einzigen Gebäude. Und selbst da habe es nie Probleme gegeben, wehrt sich das Amt gegen die Kritik.

Es sei Aufgabe des Amtes, die Wahlbezirke prozentual gleichmäßig einzuteilen. Dies erfolge Straßenweise, je nach der dort lebenden Anzahl der Wahlberechtigten. „Eine Pflicht die Wege so kurz wie möglich zu halten besteht nicht“, heißt es seitens des Amtes. Die Devise, dem Wähler seine Stimmabgabe so leicht wie möglich zu machen, sei durch die Möglichkeit zur Briefwahl abgegolten.

Ramcke reicht die Möglichkeit zur Briefwahl nicht. „Zu Hause könnten Menschen unter sozialem Druck stehen und eventuell nicht frei wählen“, ist sein Einwand dagegen. Es ersetzte demnach nicht gleichwertig die Möglichkeit, seine Stimme in einer neutralen und privaten Wahlkabine abzugeben. Der Briefwahl-Antrag berechtigt aber dazu, in ein beliebiges Wahllokal des Wahlkreises zu gehen. „Das wissen aber viele nicht“, gibt Ramcke zu bedenken. Die Einsichtnahme in das Wahlverzeichnis und in die Wahlbezirkseinteilung ist gesetzlich geregelt. Ramcke war sie verwehrt worden, weil es zeitlich noch zu früh war. Ab spätestens Montag, 18. September, müssen nach Angabe des Amtes Geest und Marsch Südholstein, die Wahlbezirke ausgestellt werden, in Appen sei es spätestens am Mittwoch, 13. September, soweit. Dies erfolge online auf der Website des Amtes und in Schaukästen im Amt selbst.

