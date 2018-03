Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Tempo-30-Zonen für Elmshorn +++ Wedel: Streit um Verkehrsberuhigung +++ Zeitplan fürs Mühlenauquartier steht ++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

14. März 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Runter vom Gas: Die Stadt Elmshorn wird vor sechs Schulen und Kindertagesstätten Tempo 30 anordnen. Das teilte Joachim Fuchs von der Verkehrsbehörde der Stadt am Montagabend im Ausschuss für kommunale Dienstleister mit. Die Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt am Adenauerdamm (Kita und Schule), in der Ansgarstraße (Kita), der Gerberstraße (Kinderstube Zipfelmütze), dem Hainholzer Damm (KGSE), der Köllner Chaussee (Astrid-Lindgren-Schule) und dem Koppeldamm (Boje-Gemeinschaftsschule).

Wedel Der Streit um den Verkehr zwischen Wedel und Hamburg geht in die nächste Runde. Auf die harsche Kritik von Christian Fuchs, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung des Kreises, an der kommenden Verkehrberuhigung auf den Straßen Tinsdaler Heideweg und Tinsdaler Kirchenweg, antwortet jetzt die Rissener Bürgerinitiative (BI) TKW30. Man sei irritiert über die Unkenntnis des Kreisvorsitzenden, heißt es in einer Pressemitteilung, wolle einige Irrtümer des MIT-Chefs aufklären und lade ihn zu einem Ortstermin ein.

Pinneberg Noch ist es eine Industriebaracke: Doch zwischen Gleisen und den Mühlenau sollen südwestlich der Bahnlinie etwa 360 Wohneinheiten hochgezogen werden. Der Hamburger Investor Matrix hat shz.de die aktuellen Pläne und den Zeitplan vorgestellt: Ab Sommer 2018 soll das ehemalige Ilo-Gelände revitalisiert werden. Mit dem Hochbau geht es im ersten Halbjahr 2019 los. 2024/2025 könnte das Projekt abgeschlossen sein, so eine vorsichtige Prognose. „Für Pinneberg ist es ein Riesenschritt, sich im Wettlauf der Städte zu positionieren“, sagte Matrix-Geschäftsführer Martin E. Schaer. Bereits während der recht frühen Projektphase gebe es konkrete Anfragen nach den geplanten Wohnungen.

Quickborn Während zahlreiche Bankinstitute im Kreis Pinneberg Filialen schließen, setzt die Commerzbank in Quickborn auf Wachstum. Dies zeigt sich insbesondere in den Zahlen der Kunden der Filiale in der Bahnhofstraße. „Wir haben in Quickborn netto etwa 300 neue Kunden gewonnen“, sagte Patrick Hocke, Direktor der Quickborner Filiale. Damit betreue das Institut aktuell 6300 Privatkunden in der Region, ein Plus von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „So viel, wie nie zuvor“, betonte Hocke im Gespräch mit shz.de

Uetersen In Uetersen sollen Kinder gefahrlos spielen können. Das ist seit Jahren auch der Wunsch der Politiker, die regelmäßig Spielplatzbegehungen durchführen und sich freuen, wenn sie dabei auch Anregungen aus erster Hand erhalten. Also Vorschläge oder Kritik von den jungen Nutzern. Aber auch Eltern sind willkommen, sich den Mitgliedern des Sozialausschusses anzuschließen, wenn diese am Sonnabend, 24. März, im Stadtgebiet unterwegs sind, um die Zustände der Spielplätze in Augenschein zu nehmen. In diesem Jahr werden die Spielplätze Baumredder, Am Steinberg, Dreieichen, Grüner Brink, Pastor-Boldt-Straße, Am Gehölz und Langes Tannen besucht. Die Begehung, die Sitzungscharakter hat, beginnt um 14 Uhr auf dem Spielplatz Baumredder.

Hamburg/Schleswig-Holstein Wegen des geplanten Verkaufs der HSH Nordbank macht Schleswig-Holstein auf einen Schlag 2,95 Milliarden Euro neue Schulden. Die Landesregierung beschloss am Dienstag einen Nachtragshaushalt in entsprechender Höhe. „Das ist bitter und wirft uns beim Schuldenabbau deutlich zurück“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nach einer Kabinettssitzung. CDU, Grüne und FDP wollen die Verpflichtungen des Landes im Zusammenhang mit der 2009 gemeinsam mit Hamburg gegebenen Garantie für das Kreditinstitut direkt aus dem Haushalt bedienen. Dadurch steigen die Schulden des Landes von 26 auf rund 29 Milliarden Euro. Über den Nachtragshaushalt soll der Landtag im April entscheiden. Auf Hamburg entfällt die gleiche Summe.