Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Schulden-Statistik für den Kreis +++ Neuer Fluglärmschutz in Hamburg +++ Neues aus „Jamaika“ +++

Kreis Pinneberg Es sind nicht unbedingt immer mehr Menschen, die bei der Schuldnerberatung Hilfe suchen. Aber die Fälle werden komplexer. Zwei Drittel der Schuldner stehen bei fünf oder mehr Stellen in der Kreise. Knapp zwölf Prozent haben sogar 20 oder mehr Gläubiger. Das zeigt die Statistik der Awo-Schuldnerberatung im Kreis Pinneberg, die gestern präsentiert wurde. 2016 gab es 5255 Beratungsanfragen (2015: 5163). Aus diesen entwickelten sich 1659 Fälle (2015: 1560).

Hamburg Fluggesellschaften, die nach 22 Uhr auf dem Hamburger Flughafen landen, müssen seit Mittwoch mehr Geld zahlen. Auch die Lärmzuschläge wurden erhöht. Die Bürgerinitiative für Fluglärmschutz in Hamburg und Schleswig-Holstein ist mit der neuen Verordnung aber nicht zufrieden. Die Initiative fordert ein striktes Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr sowie die Offenlegung der Flughafenausbaupläne.

Schleswig-Holstein Der Koalitionsvertrag steht und die ersten Eckpunkte sind bekannt. Auch die Ressortverteilung und die Ressortchefs sind bereits festgelegt und sollen am Freitag offiziell bekanntgegeben werden. Die CDU stellt künftig drei Minister sowie den Ministerpräsidenten, Grüne und FDP bekommen jeweils zwei Ressorts zugeteilt.

Wedel Die Reise nach Frankfurt wird Luca Rohde in bester Erinnerung bleiben. Der 15-jährige Wedeler sicherte sich bei den Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport die Silbermedaille in der Einerverfolgung der U17-Jugend. „In persönlicher Bestzeit zum Vizetitel, viel besser geht es nicht“, freute sich der 15-Jährige. Sein älterer Bruder Leon Rohde (22) verpasste in der Einerverfolgung der Herren-Elite indes knapp einen Podestplatz.

Quickborn Zwei Konzerte und zwei Comedy-Shows: Außer Budenzauber, Entenrennen und Partys sind es die kulturellen Veranstaltungen, die das 42. Eulen- und Schützenfest vom 7. bis 17. September prägen. Ab sofort gibt es die Tickets. Damit beginnt auch der Vorverkauf für die Eulen-Pins, die jedes Jahr in einem neuen Design erscheinen und nicht zuletzt deshalb für Sammler interessant sind. Wer sich aktiv am Festgeschehen beteiligen möchte, kann einen Flohmarktstand buchen.

Schenefeld Das Land Schleswig-Holstein setzt beim Breitbandausbau seines Datennetzes auf den flächendeckenden Einsatz von Glasfaserkabeln – und Schenefeld profitiert. Im Laufe des Jahres 2018 soll es losgehen: Die Grundschule Altgemeinde, die Gemeinschaftsschule und das Gymnasium bekommen schnellere Leitungen. Lediglich die Gorch-Fock-Schule ist laut Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) aus „wirtschaftlichen Gründen“ rausgefallen.