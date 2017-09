Neue politische Initiative für Bönningstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: Thölen 1 von 1

von Ute Springer

erstellt am 28.Sep.2017 | 13:31 Uhr

„Also eigentlich ist das Ganze aus einer Feierlaune während einer Hochzeit entstanden“, berichtete Berit Adams, stellvertretende Vorsitzende des Bönningstedter Tennis-Clubs (BTC), über die Entstehung einer neuen Initiative in ihrer Gemeinde. Zum Weinfest der CDU auf dem Fleßnerhof präsentierten sich zehn engagierte, parteilose Bönningstedter Bürger, die den „gemeinsamen Wunsch haben, ihr Dorf zum Guten zu verändern“, so Adams. Zusammen mit CDU-Politikern haben sie daher die Initiative „Bönningstedt. Bei uns lebt man besser.“ gegründet.

Für Verbesserungen in Bönningstedt will die Intitiative der CDU um Adams ab sofort Fragen stellen. „Wir haben auch keine Generallösung“, sagte die Marketingfachfrau. Wichtig sei ihren und ihren Kollegen mehr Transparenz, Kommunikation und Bürgerbeteiligung in der Dorfpolitik.

Parteiübergreifend, unkonventionell, aktiv und von Jung bis Alt, so beschreiben sich die Mitglieder selbst. Nach dem Motto „Frag uns, hör uns, sprich mit uns“ suchen sie das Gespräch mit den Bürgern, um deren Wünsche an ihre Dorfpolitik und -entwicklung herauszufinden.