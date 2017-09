Ganztagsschule in Schenefeld : Neue Pläne für eine bessere Betreuung

vergrößern 1 von 2 Foto: Tanja Plock 1 von 2

22.Sep.2017

Schenefeld | Ende August hat der Bauausschuss den Neubau für Mensa und Bewegungsräume an der Gorch-Fock-Schule verabschiedet. Läuft nun alles glatt, kann das „Schenefelder Modell“ der nachschulischen Betreuung an beiden Grundschulen zum Schuljahr 2018/2019 beginnen. Somit muss sich der Schulausschuss nun darum kümmern, das Projekt mit Leben zu füllen und wichtige Rahmenpunkte festzulegen. Für die CDU-Fraktion legen Tobias Löffler und Katrin von Ahn-Fecken nun ihre Prioritäten für die Verhandlungen dar.

„Um für möglichst viele Familien attraktiv zu sein, muss die nachschulische Betreuung ein unkompliziertes System, bezahlbare Preise, ein abwechslungsreiches Angebot sowie Betreuungszeiten, die auch mit längeren Arbeitstagen vereinbar sind, umfassen“, schreiben Ahn-Fecken und Löffler. Daher schlägt die CDU-Fraktion vor, jeweils eine Betreuung bis 15 Uhr für 130 Euro oder bis 17 Uhr für 150 Euro zuzüglich Mittagessen anzubieten. Wer ein zweites Kind innerhalb der Betreuung hat (jahrgangsübergreifend) soll 80 Euro zahlen, für das dritte Kind entfallen noch 30 Euro. Die CDU-Fraktion setze hiermit bewusst auf Preise, die weit unter den derzeitigen Hortpreisen (monatlich 201 Euro) liegen: Nur so könne die Stadt mit ihrem Modell zukunftsweisend vorangehen und eine umfassende Betreuungssituation schaffen. Dies sei nur folgerichtig, da die Betreuung auch baulich separat und hochwertig (Neubau an der Gorch-Fock-Schule; umfassende Sanierung der ehemaligen Volkshochschule an der Grundschule Altgemeinde) gestaltet ist und Schenefeld hiermit Maßstäbe setze.

Unterstützung für ärmere Familien

Zusätzliche, kostenintensive Angebote wie Musikunterricht oder materialintensive Kurse sollen wahlweise buchbar sein und gesondert vergütet werden, um die allgemeinen Kosten nicht zu sehr in die Höhe zu treiben, gleichzeitig jedoch individuellen Interessen gerecht zu werden. Auch eine Sozialstaffel für Kinder aus finanziell schwachen Familien müsse es geben, um diese nicht vom Angebot auszuschließen.

Nach einer möglichst kurzen Übergangsphase ab 2018 sollen aus Sicht der CDU dann möglichst zügig die wegfallenden Hortgruppen in Krippenplätze umgewandelt werden, damit die Stadt den geltenden Rechtsanspruch gewährleisten kann.

Mit der Umsetzung des „Schenefelder Modells“ sei die Stadt neben dem schulischen Bereich auch in der Betreuung dabei, Vorreiter in der Region zu werden, und erfüllt das, was im Bundestagswahlkampf von so vielen gefordert wird. „Es wäre zu begrüßen, wenn der Bund sich zukünftig an den Investitionen und Kosten beteiligt, und nicht nur einen Rechtsanspruch auf nachschulische Betreuung einführt“, führen Löffler und Ahn-Fecken aus. Auch die neue Landesregierung poche in ihrem Koalitionsvertrag auf verlässliche Ganztagsangebote und verspreche eine Neuordnung der Finanzierung. „Je eher hier Taten folgen, desto besser, denn auch Schenefeld als finanzstarke Kommune hat nur begrenzten Spielraum. Schließlich sollen auch an den weiterführenden Schulen noch Millionenbeträge investiert werden.“

Verankerung im Haushalt

Wie geht es nun weiter für die Betreuung? Die baulichen Maßnahmen an der Grundschule Altgemeinde schreiten derzeit voran und erste Räumlichkeiten können von der Rasselbande, dem Träger der nachschulischen Betreuung, schon zu Beginn dieses Schuljahres genutzt werden, heißt es von der CDU. An der Gorch-Fock-Schule beginnen die Tiefbauarbeiten.

Im November tagt laut Löffler und Ahn-Fecken der Schulausschuss zum Haushalt 2018, in dem die Eckpunkte nach dem Wunsch der CDU verankert werden sollen. Zu Beginn des nächsten Jahres müsse der Ausschuss dann in enger Zusammenarbeit mit der Rasselbande das Programm ausarbeiten.