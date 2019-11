Neue Orgel für Kapelle am Friedhof

Die Stadt zahlt 13 000 Euro für das Instrument

08. November 2019, 16:26 Uhr

Elmshorn/Kölln-Reisiek | Jeder, der schon einmal eine neue Zahnfüllung verpasst bekommen hat, weiß – ob etwas richtig sitzt, entscheiden Nuancen. Hier muss etwas geschliffen werden, da drückt etwas gegen die Wange: Es geht um winzige Feinheiten. Ähnlich muss man sich die Arbeit eines Orgelbauers vorstellen, wenn er eine Pfeifenorgel am richtigen Einsatzort aufstellt. Denn die Orgel muss an den jeweiligen Raum angepasst werden. „An den Pfeifenöffnungen muss manchmal geschliffen werden, oder der Pfeifenfuß muss richtig eingepasst werden“, erklärt Kristian Schneider, Kreiskantor des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf. Er steht in der Friedhofskapelle des Städtischen Friedhofs von Elmshorn in Kölln-Reisiek, wo vor kurzem eine neue Orgel aufgestellt wurde. „Diese Kapelle braucht mehr Bässe, nicht so viele hohe Töne. Das mussten wir auch anpassen lassen.“

Die neue Orgel ist eine gebrauchtes Instrument und wurde ursprünglich in der Claus-Harms-Kirchengemeinde in Kiel benutzt. Eines der Kirchengebäude soll nun als Kindergarten genutzt werden, so dass es für die Orgel keine Verwendung mehr gab. „Die Gemeinde ist sehr froh, dass die Orgel in gute Hände kommt.“

Ursprünglich gab es in der Friedhofskapelle nur eine Digitalorgel, die von einem Nebenraum aus gespielt wurde. Der Wunsch, eine Pfeifenorgel aufzustellen, währte bei Schneider schon lange. „Bei einer Pfeifenorgel kann man die Töne spüren“, findet er. Die Vibrationen seien stärker. Und „eigentlich ist es in der Bauordnung der Nordkirche verboten, eine Digitalorgel aufzustellen.“ Weil sich der Friedhof im städtischen Besitz befindet, hatte man dafür allerdings eine Ausnahme gemacht.

Die neue Orgel umfasst etwa 500 Pfeifen und hat inklusive Ab- und Aufbau, sowie Anpassung und Überholung etwa 13 000 Euro gekostet, die von der Stadt Elmshorn getragen werden. Sie stammt aus dem Jahr 1964 und wurde von der Orgelbaufirma Alfred Führer gebaut. Eine gute Qualität, ist sich Schneider sicher: „Ich hätte auch kein windiges Teil gekauft.“

Für eine neue Pfeifenorgel statt einer gebrauchten hätte die Stadt sehr viel tiefer ins Portemonnaie greifen müssen. Schneider rechnet mit 60 000 bis 80 000 Euro für ein Instrument dieser Registerstärke. „Nein, das wäre nicht drin gewesen“, sagt er.

„Es ist eine schöne Orgel, die gut in den Raum passt“, zieht auch Jan Rohloff, Kantor der Friedenskirchengemeinde als Fazit. Seine Mitarbeiterin Britta Heyland freut sich vor allem, dass der Organist nun im Kapellenraum sitzt und nicht mehr versteckt im Nebenraum. „Die Kommunikation mit dem Pastor wird sich verbessern“, bilanziert sie.

Eine richtige Orgel, bei der Ton durch herausströmende Luft in Pfeifen erzeugt wird: Die Idee dahinter ist auch, dass die Friedhofskapelle an würdevoller Ausstrahlung gewinnt. Für Kreiskantor Schneider hat sich dieser Wunsch erfüllt. „Der Raum ist jetzt schon sakraler geworden“, sagt er.