Neue Matten fürs Hasloher Dojo

Gerade rechtzeitig für die letzten Trainingseinheiten vor der Deutschen Meisterschaft im Karate in Bielefeld kamen die speziellen 100 Wettkampfmatten im Shotokan-Dojo des Turn- und Sportvereins Hasloh (TuS) an. So konnten sich Tatjana Chucholl (1. Kyu), Marina Tietze (2. Dan und Spartenleiterin) sowie Colin De Silva (4. Dan und Trainer) noch besser auf ihren Start in der Masterklasse vorbereiten.

Ob es am Ende die neuen Matten waren, die Chucholl bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft trotz starker Konkurrenz sofort eine bemerkenswerte Bronzemedaille im „Kumite“ Ü35 bescherten oder die solide Karategrundausbildung in ihrer Jugend, sei dahingestellt. Chucholl trainiert erst seit diesem Jahr wieder im TuS nach einer 23-jährigen Pause vom Karate. Als Jugendliche war sie bereits einige Jahre im Hasloher Dojo aktiv. Trainiert wurde sie damals von Helmut Thätz (5. Dan). Sie war in dieser Zeit sogar Mitglied des Hamburg-Kaders. Thätz selbst war jahrelang im deutschen Bundeskader und ist seit 37 Jahren internationaler Bundeswettkampftrainer.



Spendenaufruf zeigte Wirkung





Für die besondere Karatematten-Aktion hatten Tietze und Trainer Helmut Krumwiede (4. Dan) während der Jahreshauptversammlung des TuS Ende Februar (unsere Zeitung berichtete) mit einem Spendenaufruf geworben.

Für Training, Wettkampfvorbereitung sowie die Ausrichtung eigener Turniere brauchte die Sparte dringend die speziellen blau-roten Karatekampfmatten mit einer Gesamtgröße von zehn mal zehn Metern, bestehend aus 100 Einzelteilen. „Wenn jeder ein solches Einzelteil symbolisch für achtzehn Euro erwerben würde, könnte die Matte schnell angeschafft werden“, sagte Krumwiede damals während der Versammlung. Die ersten Paten schlugen noch am selben Abend zu.

Der Spendenaufruf sowie der Bericht unserer Zeitung wurden von den Hasloher Karatekas fleißig auf allen modernen Medienplattformen geteilt. Durch die Spendenaktion und die Startgelder aus ihrem ersten Nachwuchsturnier im Mai konnte außer den einhundert Matten mit Unterstützung des Vereins auch noch ein passender Transportschubwagen gekauft werden.

Die Erfolgsserie der Karatekas aus Hasloh reißt damit nicht ab. Beim „Ladies und Gents-Open Turnier“ in Hamburg-Steilshoop gingen vor wenigen Tagen Chucholl, Tietze, De Silva, Alexandra Tietze sowie Jonas Ulka an den Start und holten drei zweite, einen dritten Platz in der Kata-Wertung sowie zwei dritte Plätze beim „Kumite“.

Im TuS trainieren zurzeit 112 Karatekas, darunter 23 Männer sowie elf Frauen. Die anderen 78 Kämpfer sind Kinder und Jugendliche.

Die vorbildliche Jugendarbeit und die gut geschulten Trainer der Sparte haben sich offensichtlich herumgesprochen. Im Januar dürfen alle Nachwuchskaratekas in einer kleinen internen Karateshow ihren Eltern zeigen, was sie Neues an Kata und Partnerübungen einstudiert haben. Außerdem stehen 2018 wieder Gurtprüfungen im eigenen Dojo an. Für all das wird schon fleißig auf den neuen Matten trainiert.

„Wer Interesse an Karate hat, zum Beispiel entweder wie Tatjana nach einer Pause wieder einsteigen oder ganz neu beginnen möchte, ist jederzeit herzlich zu einem kostenfreien Schnuppertraining eingeladen“, sagt Spartenleiterin Tietze, die auch den Nachwuchs trainiert. Nähere Auskünfte zu den Trainingszeiten gibt das Büro des Vereins unter Telefon (0 41 06) 6 83 37. >

