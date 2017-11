Neue Leitung für die Schule Rugenbergen

vergrößern 1 von 2 Foto: Springer 1 von 2

von Ute Springer

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:00 Uhr

„Es gibt viele Bereiche hier, wo aktives Schulleben sichtbar wird, wo die Schüler ihre Arbeiten präsentieren und sich austoben dürfen“, sagte Karten Güllich während seiner Ansprache zur offiziellen Amtseinführung als Rektor der Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen. Dies sei ihm schon bei seinem ersten Besuch an der Bildungseinrichtung positiv aufgefallen und habe ihn in seiner Entscheidung, sich auf die Stelle zu bewerben, bestärkt.

Als Motto für seine erste Rede vor dem Kollegium und einigen Gästen aus Politik und Verwaltung wählte Güllich einen Leitsatz des ukrainischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko: „Einen Menschen erziehen bedeutet, in ihm Perspektiven herauszubilden.“ Er selbst habe seine Perspektiven schon gewechselt, etwa in dem er den Beruf wechselte. „Das ist heute nicht unüblich“, betonte der Rektor. Wichtig sei es, Schülern fachliche Kompetenzen und sogenannte Soft Skills an die Hand zu geben. „Die Berufs- und auch die Bildungslandschaft haben sich stark verändert – das ist Herausforderung und Chance zugleich“, sagte Güllich.

Zuvor hatte Amtsvorsteher Günther Hildebrand auf die etwa 50-jährige Geschichte der Schule zurückgeblickt. „Seit Beginn der Amtszeit ihrer Vorgängerin Maike Hinrichsen hat sich die Schülerzahl verdoppelt“, berichtete er. Die Schule genieße einen guten Ruf und sei nun wieder in einem ruhigen Fahrwasser. „Sie finden hier ein qualifiziertes und engagiertes Kollegium vor, und die Gründung des Schulverbands steht unmittelbar bevor“, so Hildebrands Ausblick.

Schulrätin Adelia Schuldt beglückwünschte den neuen Rektor zu seiner „überaus verantwortungsvollen Aufgabe“. Zahlreiche Teilaspekte gebe es zu beachten: „Wertschätzender, gewaltfreier Umgang, guter Einsatz von Medien, Förderung der schwächeren Schüler, Feedback-Kultur, um nur ein paar Beispiele zu nennen“, so Schuldt. Außer der Leitungserfahrung, die Güllich mitbringe, sei sein Einsatz im Bereich Berufsvorbereitung hervorzuheben.

„Sie übernehmen eine komplexe Management-Aufgabe, das Ziel kann nur im Team erreicht werden“, betonte die Schulrätin weiter. Sie empfahl dem Rektor, die Führung partizipativ und dialogisch zu gestalten. „Aber wenn’s drauf ankommt, sind sie der Chef“, so Schuldt. Als Antrittsgeschenk brachte sie Güllich zwei Fachbücher zu den Themen „Lernende Schule“ und „Arbeitskultur an Schulen“ für die Schulbibliothek mit.