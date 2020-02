Neue Kreuzung für die LSE?

Mathias Schmitz (Grüne) stellt Lösung für Verkehrsproblem im Dorf vor / Entlastung für Knotenpunkt

von René Erdbrügger

11. Februar 2020, 16:19 Uhr

Schenefeld | Die große Kreuzung, an der Sülldorfer Weg, Blankeneser Chaussee, Hauptstraße und die Bäckerstraße sich im Stadtteil Dorf treffen, sorgt tagein tagaus für viel Unmut in Schenefeld. Besonders im Berufsverkehr geht hier oft nichts mehr – die Autos stauen sich viele hundert Meter entlang der Blankeneser Chaussee zurück. Im Zuge der vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) geplanten Sanierung schlägt Mathias Schmitz (kleines Foto), Fraktionsvorsitzender der Schenefelder Grünen, nun vor, die Mühlendammbrücke abzureißen und die Straße mit einer Kreuzung direkt an die Altonaer Chaussee / Landesstraße Schenefeld Elmshorn (LSE) anzubinden. Dies hätte den Vorteil, dass die Autofahrer an der Kreuzung nicht mehr nach rechts oder links in die Hauptstraße abbiegen, um zur LSE zu gelangen, sondern sie könnten geradeaus über die Bäckerstraße direkt auf die Schnellstraße gelangen.

Der LBV hatte vor Kurzem angekündigt, die Landesstraße 104, also die Blankeneser Chaussee, die westliche Hauptstraße sowie die Halstenbeker Chaussee sanieren zu wollen. Dafür sollen die Straßen 60 Zentimeter tief ausgefräst werden, erläutert Schmitz. Ein teures Vorhaben – etwa 980 000 Euro muss das Land dafür zahlen, schätzt Ingenieur Falk Derendorf. Im Zuge dieser Arbeiten könnte die Fahrbahnbreite auf der Landesstraße 104 von siebeneinhalb auf sechseinhalb Meter reduziert werden. Dadurch solle das Rasen verhindert sowie die Gehwege verbreitert werden werden.

Die geplanten Sanierungen reichen Schmitz nicht aus. Er hat für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung einen Antrag vorbereitet, in dem er seine Idee erläutert. Die ebenerdige Anbindung an die LSE habe mehrere Vorteile: Außer weniger Stau würde sich der Verkehr auf der Hauptstraße und der Halstenbeker Chaussee verringern. „Außerdem würde der Lärm im Dorf reduziert werden“, sagt der Grünen-Politiker. Denn durch eine ebenerdige Anbindung könne man die Geschwindigkeit auf der LSE an dieser Stelle auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzen. Auch das Gewerbegebiet Achter de Weiden würde so besser angebunden.

Als Kritik an seinem Vorschlag sieht Schmitz, dass die Jugendlichen, die zurzeit über die Brücke zum Schulzentrum fahren, dann über die Kreuzung fahren müssten. „Aber die Breite des Gehwegs auf der Brücke ist sowieso nicht breit genug“, sagt Schmitz und führt aus: „Von einem sicheren Schulweg kann beim Ist-Zustand in keiner Weise die Rede sein.“ Bei der Planung der Kreuzung müsse darauf geachtet werden, dass sichere Geh- und Radwege installiert werden.

Schmitz hat beantragt, dass die Schenefelder Verwaltung ein Ingenieurbüro damit beauftragt, die technische Machbarkeit sowie die Kosten zu prüfen. „Wenn das Abreißen der Brücke und die Schaffung der Anbindung an die LSE günstiger ist als die vorgeschlagene Sanierung, sollte auch der LBV Interesse an diesem Vorschlag haben“, findet Schmitz. Ohne den geht’s nicht, denn weil es eine Landesstraße ist, liegt die Entscheidungsgewalt sowieso nicht in den Händen der Stadt.