Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Kita für Wedel +++ Elmshorn: Tresor aus Wand gerissen +++ Wolf griff Schafe in Lutzhorn an +++

23. November 2018, 06:00 Uhr

Wedel Die Not ist groß: Mehr als 100 Familien warten in Wedel auf einen Betreuungsplatz für ihre Kleinkinder. Doch jetzt soll es vorangehen in Sachen Kita-Ausbau. Der Elmshorner Bauunternehmer Semmelhaack will der Stadt eine neue Einrichtung bauen – mit 140 Plätzen und in Rekordzeit. Wenn alles gut geht, soll die neue Kita bereits Ende 2019 bezogen werden können. Das teilte Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) der Politik im Bildungsausschuss mit. Ein Grundstückstausch solle die Voraussetzungen schaffen.

Elmshorn In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelladen in der Elmshorner Kurt-Wagener-Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand drangen die unbekannten Täter zwischen Mitternacht und 3.30 Uhr über einen Liefereingang ein und rissen einen fest verbauten Tresor aus der Wand. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollen sich unter (04121) 8030 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Lutzhorn Sechs Schafe waren Ende Oktober auf Koppeln nahe des Morgenländer-Hofs in Lutzhorn attackiert worden. Nun steht fest: Der Angreifer war ein Wolf. Das geht aus Unterlagen hervor, die das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Am selben Tag wurde zudem am Ende der Straße Wieren in Ellerhoop ein Schaf gerissen. Auch dort war der Angreifer ein Wolf. Weiter nachgewiesen wurde das Raubtier im Oktober bei Vorfällen in Brande-Hörnerkirchen und Haseldorf.

Pinneberg Wie die Polizei mitteilte, ist ein 15-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag gestoppt worden, kurz nachdem er eine Frau ausgeraubt hatte. Demnach war die 27-Jährige gegen 2.30 Uhr auf dem Kirchhofsweg unterwegs, als sie plötzlich von hinten angegriffen wurde. Der Jugendliche stieß sie zu Boden und zwang sie dazu, ihm die Handtasche zu geben. Polizeibeamte aus Quickborn konnten den Pinneberger wenig später festnehmen.

Tornesch Jung, motiviert, engagiert − mit diesen Attributen lassen sich die Mitglieder der Jungen Union (JU) Tornesch-Uetersen treffend beschreiben. Kürzlich stand die Jahresversammlung der Jungpolitiker auf dem Plan – und damit gab es auch Vorstandswahlen. Die Wahlen gingen einstimmig und ohne große Überraschung vonstatten. Die bisherige Vorsitzende Julie da Ronch wurde wiedergewählt – und freute sich sehr darüber, an ihre bisherige Arbeit anknüpfen zu können.

Kreis Pinneberg Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote hat am Donnerstag in Rendsburg 32 Schleswig-Holsteiner mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet. Es die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement, die Schleswig-Holstein zu vergeben hat. „Es ist mir eine große Ehre, die Verdienstnadel als Zeichen der Anerkennung zu überreichen. Ein kleines Symbol des Dankes“, sagte Grote. Zu den Geehrten gehörten auch Siegfried Winter aus Brande-Hörnerkirchen, Thorsten Mann-Raudies aus Elmshorn und Verena Fischer-Neumann aus Tornesch.

Hamburg Bei einem Zwischenfall auf dem Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel musste am Donnerstagnachmittag eine Air-France-Maschine eine Sicherheitslandung durchführen. Nach Informationen von shz.de hatte der Pilot zuvor einen technischen Defekt gemeldet.

Schleswig-Holstein Manchmal läuft ein Tag nicht so wie geplant: Die Mitarbeiter des Bauhofes in Leck fällten am Donnerstagmorgen eine stattliche, zwölf Meter hohe Nordmanntanne, transportierten sie zum Kirchplatz und erlebten dann eine böse Überraschung. Beim Aufstellen zerbrach der Nadelbaum dort, wo ihn starke Seile hielten. Vermutlich hatte eine unsanfte Berührung mit dem Kran-Arm dazu geführt. Ein genauer Grund konnte aber nicht genannt werden.