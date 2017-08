Nach zehnmonatiger Bauzeit : Neue Kita eröffnet in Krupunder

vergrößern 1 von 2 Foto: Dietmar Vogel 1 von 2

Halstenbek | „Kinder an die Macht“ – der Titelsong von Herbert Grönemeyer von 1986 dürfte zwar nicht in der neuen Halstenbeker Kita Bickbargen geschmettert werden. Doch sprichwörtlich steht ab dem frühen Morgen der Nachwuchs im Mittelpunkt: Nach zehnmonatiger Bauzeit flitzen etwa 24 Kinder des ehemaligen Bestandskindergartens am Bickbargen durch die Gänge des 2,65 Millionen Euro teuren Neubaus an derselben Straße. Bürgermeister Claudius von Rüden (SPD) und Dagmar Klinck vom Fachdienst Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales nutzten die Chance für einen Vorabbesuch. Und zeigten sich beeindruckt.

Die großzügige Halle als Entrée macht Eindruck. Links folgt die Phalanx der Leitungs-, Besprechungs- und Erzieherräume. Küchen- und Lagerräume sowie Toiletten schließen die erste Raumflucht ab. Der Gesamtkomplex ist als Dreieck angelegt. Eine raffinierte Idee. „Der Bau wurde um seine eigene Achse gedreht und dient somit als gesetzlich vorgeschriebener Lärmschutzwall zur Lübzer Straße“, betonte Klinck. Eine teure lärmreduzierende Wand habe sich die Gemeinde daher sparen können.

Für bis zu 130 Kinder ist die neue Kita mit einer Größe von 995 Quadratmetern ausgelegt, aufgeteilt in 100 Elementar- und 30 Krippenkinder. Sie werden von 20 Pädagogen – 18 Erzieherinnen und zwei Erziehern – betreut. Dafür stehen Gruppen- und Neben- sowie Sanitärräume, Therapie- und Hobbyräume zur Verfügung. Die Regelzeit ist von 8 bis 16 Uhr, Es gibt aber auch einen Frühdienst von 6 bis 8 Uhr sowie ein Spätangebot von 16 bis 18 Uhr. Von Rüden schätzt diese Flexibilität, weiß aber um die sich wandelnden Bedürfnisse: „In Zukunft dürfte sich das zeitliche Angebot ausweiten.“

Offizieller Startschuss für alle ist am Montag, 4. September. Bis dahin sind die alarmgesicherten Räume eingerichtet, Spielzeug und Mobiliar an ihrem Platz, der Außenbereich mit grünem Rollrasen und abgrenzenden Holzwänden gestaltet. Von Rüden und Klinck sind besonders stolz darauf, dass der Kindergarten auch die Handschrift aller Beteiligten trägt. „Dazu gehören die Kita-Leitung, die Kinder, die Pädagogen und die Eltern.“ Besonders für den Außenbereich haben sich laut Klinck die Kleinen eingebracht. „Ihnen war die Wahl der Spielgeräte, die Gestaltung des Beachclubs mit Sonnenschirmen zum Entspannen, der Hoch- und Pflanzbeete, die Reckstange, Rutschen, der Sandspielbereich mit Sonnensegel sowie ihr altes Holzpferd aus der alten Kita besonders wichtig. „Nicht zu vergessen: Der Geräteraum im Außenbereich muss noch in der Farbe Gold gestrichen werden“, sagt Klinck. Von Rüden ist mächtig zufrieden. „Wir können Kindergärten“, sagt der Verwaltungschef. Und weist in gleichem Atemzug darauf hin, dass „wir mit Hochdruck nach einem Standort für eine weitere Kita suchen“. Der Bedarf in der Gemeinde sei groß.

von Dietmar Vogel

erstellt am 15.Aug.2017 | 16:00 Uhr