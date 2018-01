Region Pinneberg in Kürze : +++ Neue Einbahnstraße in Quickborn +++ Mieter für C&A-Gebäude in Elmshorn +++ 20. Hochzeitsmesse in Uetersen +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

17. Januar 2018, 06:00 Uhr

Quickborn Im Versuch, den Verkehr in Quickborn zu harmonisieren, Schulwege sicherer zu gestalten und Engpässe zu beseitigen, könnte die Ulzburger Landstraße im Bereich der Autobahnbrücke demnächst zu einer Einbahnstraße werden und wäre dann nur noch von Süden nach Norden, also von Quickborn-Ort in Richtung Quickborn-Heide befahrbar. Ein entsprechender Vorschlag liegt den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vor, über den sie bereits am Donnerstag entscheiden sollen. Geben sie grünes Licht, wird die neue Regelung zunächst für eine Testphase von voraussichtlich einem Jahr gelten.

Elmshorn Seit 2013 steht das alte C&A-Gebäude an der Feldstraße leer. Doch jetzt tut sich was. Die Postbank und eine Krankenkasse sollen als Mieter ins Erdgeschoss des Gebäudes einziehen. Das bestätigte Arne Parchent, Prokurist des Elmshorner Wohnungsbauunternehmens Semmelhaack, welches das Gebäude 2015 gekauft hatte. Für die übrigen Flächen in dem Haus werden noch Mieter gesucht.

Uetersen Für Sonntag, 4. Februar, wird zur inzwischen 20. Hochzeitsmesse nach Uetersen eingeladen. 19 Aussteller präsentieren eine Fülle an Hochzeitsideen, zeigen passende Goldschmiedearbeiten, geben Make-Up-Tipps und stehen den Paaren, die ihre Hochzeit planen, mit vielen Angeboten für den wohl schönsten Tag des Jahres zur Seite.

Wedel Nach dem Beschluss für den Unterkunftsbau am Steinberg kritisiert der SC Rist die Politik. Die Basketballer hatten angesichts mangelnder Kapazitäten eine Erweiterung der Steinberghalle auf dem Areal angeregt. Lediglich Stadt und FDP hätten darauf Gespräche mit dem Verein gesucht. Zudem sei es ein „schweres Foul“, dass die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, gegen das Hallenproblem ausgespielt werde.

Pinneberg Die Stadtbücherei Pinneberg hat ein breitgefächerstes Angebot für menschen, die die deutsche Sprache lernen und sprechen wollen. In unserer Serie „Integration in Pinneberg“ sprechen die stellvertretende Büchereileiterin Bettina Göttsche und ihre Kollegin Maren Sausmikat über das Angebot sowie das Engagement der Mitarbeiter – für konstruktive Hilfestellung nehmen sie Mehrarbeit gern in Kauf.

Schenefeld Die Grundschule Altgemeinde, die Gorch-Fock-Schule und die Gemeinschaftsschule in Schenefeld haben sich mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) aus Wedel zusammengetan, um ein neues Angebot für Eltern von Kindern jeden Altern und Lehrer zu schaffen: eine Erziehungsberatung vor Ort. Einmal in der Woche bietet Diplom-Psychologin Urte Boekhoff eine offene Sprechstunde an. Von 8.30 bis 9.30 Uhr kümmert sie sich dienstags um die Belange der Familien. Schüler könne sich auch an sie wenden. Das Sprechzimmer befindet sich in der Gemeinschaftsschule, Achter de Weiden 32, gegenüber der Cafeteria.

Hamburg Vormundschaften der rechten „Identitären Bewegung“ für Flüchtlingskinder sind nach Angaben der Hamburger Justiz „ein eher theoretisches Gedankenspiel“. Es müsste ein langes Prozedere durchlaufen werden, um Vormund zu werden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Hamburg. Es sei kein Fall bekannt, in dem Aktivisten der Gruppierung Vormundschaften übernommen hätten.

Schleswig-Holstein „Natürlich kommen auch dumme Sprüche“, sagt Hans-Jürgen Kütbach, Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt. Der FDP-Politiker verteidigt dann aber das neue Ansiedlungsprojekt im Gewerbegebiet Nord von Bad Bramstedt. „Es geht um eine sehr seriöse Anwendung und ein wichtiges Thema“, sagt er – Marihuana als Medikament. Der Stoff für den Verkauf in Apotheken könnte bald aus der rund 14.000 Einwohner starken Stadt im Kreis Segeberg kommen. Das kanadische Cannabis-Unternehmen Nuureva plant in Bad Bramstedt ein Hochsicherheitslager für Cannabis aufzubauen.