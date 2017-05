Neue Chance für Wildblumenwiese

vergrößern 1 von 3 Foto: qt 1 von 3

Der Vorstand des Kultur-Vereins und Gärtner Justin König haben die Überarbeitung der Wildblumenwiese an der Boule-Bahn auf den Weg gebracht. König appellierte gleichzeitig an die Stadt Quickborn, mehr für die Pflege der öffentlichen Grünflächen zu tun und sich bei der Planung neuer Flächen frühzeitig Gedanken über die Folgekosten zu machen.

„Eine Stadt macht sich hübsch“, heißt ein Projekt des Kultur-Vereins, das unter anderem das Ziel hat, öffentliche Rasenflächen in Wildblumenwiesen umzuwandeln. „Henstedt-Ulzburg macht es vor. Dort gibt es 40 Wiesen unterschiedlicher Größe, die so gut gedeihen, dass sogar schon Bienenkörbe aufgestellt werden“, sagte Vorsitzender Johannes Schneider. Dort kümmerten sich die Mitarbeiter des Bauhofs um die Flächen, weil Politik und Verwaltung die Wiesen als Gemeinschaftsaufgabe ansehen würden. Genau diesen Geist vermisst Schneider in Quickborn. Ein Jahr kämpften er und seine Mitstreiter für eine Wildblumenwiese, dann stellte ihnen die Stadt die Fläche an der Boule-Bahn zur Verfügung. Nach Tiefbauarbeiten sei sie völlig ramponiert gewesen, so Schneider. Dann begann König mit dem Bau der Boule-Bahn und bekam den Auftrag, gleich auch die Blumenwiese anzulegen. „Wir haben den Boden ausgetauscht, die Saat eingebracht und hatten später eine wunderschön blühende Wiese“, sagte Justin König.

Allerdings, so der Fachmann, könne man so eine Wiese nicht sich selbst überlassen. „Sie muss regelmäßig gepflegt werden, indem man zum Beispiel den Löwenzahn aussticht.“ In der Hochsaison empfiehlt König eine zweiwöchentliche Kontrolle. Ann Kristin Schäcke, die im Vorstand des Kultur-Vereins für Umweltprojekte zuständig ist, kümmerte sich, nahm nicht nur unerwünschtes Kraut weg, sondern sammelte auch Hundehaufen und Müll ein. Ein hartes Stück Arbeit, die von einer Person allein kaum zu leisten ist. König unterstützte, wo er konnte – ehrenamtlich.

In diesem Jahr nun braucht die Wiese besondere Aufmerksamkeit, und da kam das Ehrenamt an seine Grenzen. „Die Wildblumen sind wiedergekommen, aber viele sind durch das stark wachsende Unkraut verdrängt worden. Das wächst wegen des feucht-warmen Wetters wie verrückt“, so Justin König. Dadurch habe die Fläche ungepflegt gewirkt. Der Gärtner hat jetzt zur radikalen Methode gegriffen und die Fläche erneut umgepflügt. Er stellte die Arbeitsstunden und die Geräte, der Kulturverein orderte 60 Kilogramm Wildblumensaat, die König in den nächsten Tagen in die Fläche einarbeitet.

Ann Kristin Schäcke macht sich derweil an die Umsetzung des Plans, zur Pflege der Fläche eine Arbeitsgruppe zu gründen. Sie ruft interessierte Quickborner dazu auf, sich zu beteiligen und appellierte gleichzeitig an die Hundebesitzer, die Wiese keinesfalls als Auslauffläche für ihre Tiere zu nutzen. Für König ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch nicht die komplette Lösung des Problems. „Die Stadt kann nicht andauernd neue Grünflächen anlegen lassen, ohne sich Gedanken über die Folgekosten zu machen. Pflege ist wichtig, denn wenn man sie vernachlässigt, verkommen sie“, sagte er. Irgendwann sei dann auch der Bauhof überfordert, und ehrenamtlich sei das auch nicht zu leisten. Bislang sind er und seine Mitarbeiter eingesprungen, haben vieles „einfach so mitgemacht, weil es mich angeguckt hat.“

Ann Kristin Schäcke will sich nun zeitnah mit dem BUND in Verbindung setzen und hofft auf Unterstützung. Wer ebenfalls zur Pflege der Wildblumenwiese beitragen möchte, kann sich mit ihr per E-Mail unter annkristin @schaecke. de direkt in Verbindung setzen.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 27.Mai.2017 | 16:54 Uhr