Neue Brücke über die Mühlenau

Im November 2013 wurde in Bönningstedt die Brücke über die Mühlenau im Garstedter Weg gesperrt. Ein knappes Jahr später wurde das Bauwerk mit einer seitlichen Absicherung versehen und für Fußgänger und Radfahrer wieder freigegeben. Seitdem wurde ausgiebig in den gemeindlichen Gremien diskutiert: Ist eine Reparatur möglich, oder muss ein Neubau her – und wenn ja, aus welchem Material? Und soll der Übergang auch wieder für Fahrzeuge passierbar sein?

Nachdem in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung die Entscheidungskompetenz an den Bauausschuss delegiert worden war, fällte der am Donnerstagabend endlich eine Entscheidung: Mit sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung entschied das Gremium, eine neue Brücke aus Aluminium für Fußgänger und Radfahrer zu errichten. Die Gesamtkosten für das Bauwerk inklusive der Planungsleistungen betragen rund 164 000 Euro.

Der Entscheidung war eine längere Debatte vorausgegangen, bei der Uwe Scharpenberg, Fachbereichsleiter Tiefbau der Quickborner Verwaltungsgemeinschaft und vereidigter Brückenprüfer, zahlreiche Fragen beantwortete und Sachverhalte erklärte.

„Als Alternativen stehen Übergänge aus Holz, Stahlbeton und Aluminium zur Verfügung – oder, gar keine Brücke zu haben“, sagte der Fachmann. Seiner Erfahrung nach ist eine Holzbrücke im Bau zwar günstiger, zieht jedoch hohe Unterhaltungskosten nach sich. „Stahlbeton oder Mauerwerk sind praktisch unbezahlbar“, sagte er.

Leidiglich das Geländer zu ersetzen, komme nicht in Frage: „Es gibt keinerlei statische Unterlagen über das Bauwerk. Wer soll denn haften, wenn etwas passiert?“, fragte er die Politiker.

Rolf Lammert (CDU) mochte dieses Argument nicht gelten lassen. „Da sind landwirtschaftliche Großfahrzeuge und im Krieg auch Panzer drüber gefahren, die Brücke hält noch 100 Jahre“, sagte er. Seiner Ansicht nach hätte es genügt, das defekte Geländer zu erneuern. „Stattdessen greifen wir ins oberste Bord, das wäre nicht nötig gewesen“, merkte der Politiker an.

„Den Fehler haben wir gemacht, indem wir die Verwaltung eingeschaltet haben“, war die Ansicht von Willi Werner (BfB). Wie er signalisiert auch Niels Hansen (BWG), dass sie letztlich dem Neubau zustimmen würden. Eine farbliche Gestaltung der Brücke lehnten die Politiker ab: Sie wird silbergrau sein.

von Ute Springer

erstellt am 10.Jun.2017 | 16:00 Uhr