Neuauflage: Vierter Rellinger Herbstmarkt am 27. Oktober

von René Erdbrügger

14. Oktober 2019, 10:31 Uhr

RELLINGEN | Freunde der Handarbeit dürfen sich auf Sonntag, 27. Oktober, freuen. Dann nämlich lädt Organisatorin Christin Lüdemann zum mittlerweile vierten „Rellinger Herbstmarkt“ ein, welcher von 11 bis 17 Uhr im Turnerheim des RTV (Hohle Straße 14) seine Tore öffnet. „Auch in diesem Jahr haben wir wieder für jeden was dabei. Von Glaskunst, selbstgemachten Seifen, Honig und Alltäglichem bis hin zu Schmuck, Dekoration und Weihnachtlichem“, kündigt die Organisatorin des kreativen Kleinkunstmarktes an. Das Event lockte schon in den Vorjahren mehrere Hundert Besucher an. Kein Wunder: Immerhin sind gleich 60 regionale Aussteller vor Ort. Und bieten selbst kreierte Unikate an.

Ob Patchworktaschen, gefilzte Feenwesen, Kerzen, Bauernmalerei, Babybekleidung, Lampenschirme, Tinkturen oder Salben: „Natürlich wird auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein“, verspricht Lüdemann. Neben Gegrilltem gibt es auch selbstgebackenen Kuchen, iranische Spezialitäten, Süßigkeiten und noch vieles mehr.

Auch der Nachwuchs wurde bei den Planungen nicht vergessen: So können sich die Kids ab 13 Uhr am Kinder-Schminktisch ihre Wangen mit unterschiedlichsten Motiven verzieren lassen. Abgerundet wird der Markt durch einen ganz besonderen Gast. So besucht mit Claus Luhmann erstmals auch ein echter „Puppendoktor“ samt seiner Werkzeugkiste die Schmidt-Schaller-Halle. Und wird kleinere Defekte an mitgebrachten Puppen oder Teddys wie hängende Arme oder fehlende Augen im Handumdrehen reparieren. „Unser Ziel ist es, den Rellingern hier vor Ort einen interessanten und vielfältigen Herbstmarkt anzubieten, den es hier so im Nahbereich nicht zu erleben gibt. Deshalb freuen wir uns auf eine tolle Resonanz und raten dazu, nicht zu spät zu kommen. Denn was weg ist, ist weg“, sagt Lüdemann.