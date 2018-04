Neuanfang in der Lutherkirche

Pastorin Laura Koch stellt sich am Sonntag der Pinneberger Gemeinde vor / Glaube durch Philosophie begreifen / Ende Mai in Elternzeit

04. April 2018, 16:16 Uhr

Pinneberg ist schön – das ist das erste Fazit von Laura Koch. Die 31-Jährige ist in einer Hauruck-Aktion über die Osterfeiertage von Malente nach Pinneberg gezogen: Seit dem 1. April ist sie die neue Pastorin der Lutherkirche. Am Karfreitag hielt sie noch den Gottesdienst in ihrer alten Gemeinde – jetzt ist sie in Pinneberg und stellt sich am Sonntag, 8. April, ab 11 Uhr mit ihrer ersten Predigt in der Lutherkirche, Kirchhofsweg 76, vor.

„Pinneberg gilt nach außen oft als Stadt, wo alles Grau in Grau ist“, sagt Koch. „Aber als ich zum ersten mal durch die Innenstadt gelaufen bin, dachte ich, hier kann man gut leben.“ Ihr gefällt die Nähe zur Elbe und das Baumschulgebiet – vor allem aber die Menschen: „Es fällt sofort auf, wie multikulti es in Pinneberg ist. Ich wohne in einer Nachbarschaft mit Menschen aus verschiedensten Kulturen.“ Diese Vielfalt schätzt Koch sehr an ihrer neuen Heimat.

Die Pastorin ist zum ersten Mal in ihrem Leben in Pinneberg – dabei ist sie gar nicht so weit entfernt großgeworden: Sie stammt aus Hamburg Barmbek und hat bis zu ihrem Vikariat dort gelebt. Als Tochter einer Diakonin und eines Physikers ist sie mit zwei Denkweisen aufgewachsen – ein Spannungsverhältnis, das sie schon immer am Glauben fasziniert hat. „Es gibt kein absolutes Richtig oder Falsch, man kann alles hinterfragen“, sagt sie. „So wie sich die Menschen verändern, verändert sich auch der Glaube.“ Ihre besten Kindheitsfreunde waren Pastorenkinder, sie selbst hat immer im Kirchenchor gesungen – trotzdem dauerte es lange, bis Koch ihren Weg fand. „Ich war schon immer vertraut mit Pastoren, aber mir war nicht klar, dass das ein Beruf ist“, erzählt sie. Stattdessen wollte sie Opernsängerin werden. „Bis ich gemerkt habe, dass ich nicht die Qualitäten besitze, die ein Solist braucht.“ Erst ein Gespräch mit einer Freundin, die Theologie studierte, gab den entscheidenden Ausschlag für Koch. „Sie erzählte mir von den drei Sprachen, die sie gerade lernen muss: Latein, Hebräisch und Griechisch.“ Was für manche nach einem wahrgewordenen Albtraum klingt, hörte sich für Koch verdammt spannend an. Sie lacht. „Klar musste ich mich manchmal durchbeißen während des siebenjährigen Studiums, aber ich hatte nie das Gefühl, das ist falsch oder würde sich nicht lohnen“, sagt sie.

Anschließend war Koch zweieinhalb Jahre Vikarin im ländlichen Schuby bei Schleswig – eine völlig andere Welt nach der Großstadt. Dann schickte sie die Landeskirche als Pastorin zur Anstellung (PzA) nach Malente. „Das ist eine Zeit der Bewährung nach dem Vikariat“, erläutert Koch. Zwei Jahre war sie in der Kleinstadt – doch es zog sie zurück Richtung Hamburg. „Mein Lebensgefährte arbeitet in Hamburg und wir brauchen einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt“, sagt Koch. Nun wohnen die beiden zusammen im Pastorat beim Gemeindehaus – mittendrin im Geschehen.

Und der erste Nachwuchs ist bereits unterwegs. Etwas schneller als erwartet: „Ich wusste bei der Bewerbung noch nichts von der Schwangerschaft“, sagt Koch. Bei der Vorstellung beim Kirchengemeinderat legte sie die Karten auf den Tisch. „Ich bin unglaublich dankbar, wie freundlich und positiv diese Nachricht aufgenommen wurde“, berichtet Koch. Statt Bedenken hagelte es Glückwünsche. Familienfreundliche Personalpolitik – die Kirche lebt es vor. Im Sommer kommt das Baby, deshalb wird Koch Ende Mai für ein Jahr in Elternzeit gehen. Vertreten wird sie währenddessen von Pastor Horst-Dieter Schulz, der auch schon in der Christuskirche vertretungsweise Gottesdienste hält.

Koch will die Zeit nutzen, um ihre neue Gemeinde richtig kennenzulernen. „Ich will erstmal beobachten, bevor ich eigene Akzente setze“, sagt sie. Die Luthergemeinde ist Koch zufolge größer als die in Malente und auch reger. „Es gibt hier viele Gruppen, die sich ehrenamtlich engagieren, das ist toll.“ Sie nimmt die Lutherkirche wahr als eine Gemeinde mit klarer Profilierung: „Es ist sofort erkennbar, wofür sie steht.“ In Malente hat sie geholfen, etwas aufzubauen. Etwa mit einer Gemeindewerkstatt, in der Konzepte und Projekte gemeinsam entwickelt wurden. Zur Reformation im vergangenen Jahr gestaltete sie eine Lange Nacht in Eutin und lud gemeinsam mit zwei weiteren Gemeinden zum Bierbrauen ein. An die 30 Liter kamen dabei zustande. „Das hat unglaublich Spaß gemacht“, sagt Koch. An neuen Ideen wird es der Luthergemeinde also nicht mangeln. Vor allem aber will Koch ihrer neuen Gemeinde ein offenes Ohr und eine helfende Hand geben. „Außerdem meine Herzenswärme“, sagt sie. Und ihren humorvollen Blick auf die Welt.