„Nein sagen macht keinen Spaß“

Kummerfelds Bürgermeisterin Erika Koll (SPD) spricht im aktuellen Freitagsgespräch über ihr Engagement für die Gemeinde. Dort hat sie große Pläne: Die reichen von der Planung eines Gewerbegebiets über die Sanierung und Neuschaffung von Wohnraum bis hin zur Erweiterung des Außengeländes der Kita in der alten Schule, sowie der Leerstand des ehemaligen Sana-Pflegeheims.

Am Ossenpadd soll ein reines Gewerbegebiet entstehen, berichtet Koll: „Dafür war die Pinneberger Westumgehung Voraussetzung.“ Deren Bau hat bereits begonnen. „Für uns steht nun die Erstellung eines Bauleitplans an“, sagt die Bürgermeisterin. Erste Gespräche mit einem Planungsbüro habe es bereits gegeben und auch die Verhandlungen mit der Stadt Pinneberg verliefen erfreulich. „Pinneberg plant direkt angrenzend an unseres auch ein Gewerbegebiet“, so Koll. Aktuell lägen schon viele Anfragen von ortsansässigen Unternehmen für Gewerbeflächen am Ossenpadd vor. „Wir hoffen, im Laufe des nächsten Jahres bereits Grundstücke verkaufen zu können“, prognostiziert Koll.

Wohnbebauung fiele eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde, doch in der Straße am Bornbarg sehe die Bürgermeisterin Handlungsbedarf: Zwei Mehrfamilienhäuser aus den 1960er Jahren müssten dringend saniert werden, Platz sei auch für ein drittes Gebäude. „Gespräche mit einem privaten Bauträger und einer Genossenschaft verliefen aber ergebnislos“, berichtet Koll. Beide hätten das noch freie Baugrundstück für zu klein, die Lage für zu wenig attraktiv befunden. „Dann müssen wir als Gemeinde eben selbst als Bauherrin auftreten“, sagt Koll. „Ich möchte, dass dort etwas passiert und wir Wohnraum dazu gewinnen.“

Die Bürgermeisterin beschäftigt aktuell auch der Leerstand des ehemaligen Sana-Pflegeheims. Bei langem Leerstand bestehe die Gefahr von Vandalismus. „Ich will keine Bauriune“, sagt Koll. Die Kosten für den Leerstand trage die Sana. Von dort aber hieße es, man habe hausintern noch keine Entscheidung über die Zukunft des Gebäudes getroffen. „Da es sich um Privatbesitz handelt, können wir als Gemeinde nicht viel tun, außer immer mal nachfragen und im positiven Gespräch bleiben“, erläutert Koll die Situation. „Da bleibe ich aber dran.“ Gern würde sie das Gebäude weiterhin für die Altenpflege in Kummerfeld erhalten.

Problematisch stellte sich für Koll die Auslagerung einer Elementargruppe dar, die zugunsten einer Krippengruppe in die alte Schule gezogen war. „Einige Eltern fühlten sich abgeschoben in weniger qualitative Räumlichkeiten“, erläutert Koll. Kritik habe es besonders am Außengelände gegeben. „Da bin ich aber mit den Eltern in Kontakt. Gemeinsam überlegen wir, wie man den Bereich aufwerten kann“, berichtet Koll. „Ich bin da auf Elterninitiativen angewiesen, denn rein von den Gemeindegeldern kann ich nur die gesetzlichen Anforderungen umsetzen“, erläutert Koll. Für mehr müssten die Eltern mitanpacken. „Die haben tolle Ideen. Wenn die mitziehen, bin ich dabei“, sagt Koll. „Nein sagen macht keinen Spaß, ich bin aber an politische Richtlinien gebunden.“

Positiv beurteilt Koll die Kooperation zur Bilsbek-Schule mit der Gemeinde Prisdorf und Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP). „Was er im letzten Freitagsgespräch gelobt hat, kann ich nur unterstreichen. Das ist ein Erfolg.“

erstellt am 25.Aug.2017 | 16:37 Uhr