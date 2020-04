Voting des Tages : Nehmen Sie an Online-Gottesdiensten teil?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

20. April 2020, 18:00 Uhr

Das Coronavirus hat das öffentliche Leben in vielen Bereichen lahmgelegt. Auch Gottesdienste fallen aus. Allerdings bieten mittlerweile viele Kirchengemeinden digitale Alternativen an: Predigten werden per Video übertragen, ebenso Gottesdienste und Anregungen für den Alltag.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Nehmen Sie an Online-Gottesdiensten teil? Ja, das ist für mich eine schöne Alternative. Bislang nicht, aber das klingt interessant. Nein, darauf verzichte ich. zum Ergebnis

