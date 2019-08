Naturerleben in Pinneberg

Der Urlaub ist fast vorbei – doch auch die Kreisstadt hat schöne Ecken mitten im Grünen – zum Spazieren und Radeln

von shz.de

01. August 2019, 16:50 Uhr

Pinneberg | Die letzte Ferienwoche steht kurz bevor, aber das ist kein Grund Trübsal zu blasen, denn auch in Pinneberg kann man die Natur genießen. Und das Beste? Völlig kostenlos. Wir zeigen die schönsten Ecken: Alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Und garantiert mit einem kleinen Überraschungseffekt, wie grün Pinneberg ist.

Drosteipark: Natur mitten in der City an der Dingstätte: Als 1767 die Pinneberger Drostei gebaut wurde, entstand auch ein Park rund um das herrschaftliche Haus. Sie war damals Sitz des Drosten, dem Repräsentanten des dänischen Königs. Seit 2016 ist der Park ein Kulturdenkmal. Und als solches sollte er saniert werden, doch die Umgestaltung des Parks wurde vorerst verschoben. Aber für ein sommerliches Picknick stört das nicht. Auf der grünen Wiese vor der Drostei können die mitgebrachten Leckereien und die Sonne genossen werden.

Fahlt: Wer kennt ihn nicht, den Pinneberger Fahlt, der sich vom Bahnhof bis zum Krankenhaus an der Fahltsweide erstreckt? Früher war er ein großer Wald – bis die Eisenbahn eine Trasse schlug und Abholzung begann. Das heutige Waldstück bietet nicht nur die Möglichkeit für einen ausgiebigen Spazeiergang, es gibt auch mehrere Spielplätze für Kinder und einen Trimm-Dich-Pfad für Sportler.

Rosengarten: Direkt am Fahlt liegt der Rosengarten. Zu erreichen ist er über die Waldwege, wo er auch ausgeschildert ist, oder über die Straße Rehmen. Eine wundervolle Blütenpracht kann dort bestaunt werden. Die Grünanlage ist rund um die Uhr geöffnet. Zahlreiche Bänke laden zum Verweilen ein. Veranstaltungen wie Konzerte oder Pflanzenmärkte machen einen Besuch noch interessanter. Das nächste Highlight ist am Sonntag, 25. August, ab 11 Uhr: Zu Gast sind „Rosi und die Knallerbsen“.

Ahrenswiese: Ob aus der Innenstadt kommend oder aus Rellingen, der Damm ist eine viel befahrene Straße. Eine überraschend schöne Blütenpracht mitten in der Stadt befindet sich aber an der Kreuzung Waldstraße/Hindenburgdamm: Die Ahrenswiese verbindet dort gleich neben dem VfL den Damm mit dem Fahltskamp und bietet nicht nur eine Grünfläche mit Blumen, sondern auch Bänke zum Ausruhen. Pinnauwanderweg: Eine traumhafte Strecke ist der Pinnauwanderweg, der vom Hindenburgdamm direkt hoch zum See an den Funktürmen führt. Entlang der Strecke haben die Naturfreunde Pinneberg Apfelbäume mit alten Sorten gepflanzt. Sie ernähren Insekten – und Menschen: Die Äpfel dürfen gepflückt werden.

See an den Funktürmen: Er ist beliebt bei Radlern, Spaziergängern und Menschen mit Hunden. Der See an den Funktürmen, umgangssprachlich auch Wolnysee genannt, ist ein Naturschutzgebiet. Baden ist zwar verboten, aber darüber kann man schnell hinwegsehen, während man seinen Gedanken nachhängt und die Vögel beobachtet. Zu erreichen ist er über den Pinnauwanderweg oder über den Haidkamp/Kirchenstieg.

Mühlenauweg: Im Wiesen- und Weidegebiet entlang der Mühlenau lässt sich ebenfalls hervorragend radeln oder spazieren. Der Weg am Bach führt von der Mühlenstraße bis hoch zur Heinrich-Christiansen-Straße .

Fahrradstraße am Westring: Für eine ausgedehnte Fahrradtour Richtung Appen bietet sich die Fahrradstraße am Westring an. Sie startet gleich gegenüber vom Rosenfeld.

Rosenfeld: Eine kleine Grünfläche bietet auch am Rosenfeld in Quellental Gelegenheit zum Spazieren und Erholen. An der Langen Twiete befinden sich zudem ein Spielplatz und eine Tischtennisplatte.

Regionalpark Wedeler Au: Der Regionalpark ist eine freiwillige Kooperation von fünf Gemeinden und dem Bezirk Altona. In Pinneberg grenzt er an die Parkstadt Eggerstedt und den Kleingartenverein Hasenmoor, An der Raa. Dort befindet sich der Eingang zum Baumpark Pinneberg. Die Vielfältigkeit des Gebiets kann zu Fuß entdeckt werden – aber auch mit dem Fahrrad, beispielsweise auf der Waldroute von 23 Kilometern Länge zum Buttermoor, über Klövensteen bis nach Sülldorf.