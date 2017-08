Kellerbrand in Pinneberg : Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr in der Dingstätte

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR-News 1 von 1

Pinneberg | In der Nacht zu Donnerstag hat ein Kellerbrand die Feuerwehr in Pinneberg beschäftigt. In der Dingstätte brannte es gegenüber des Hochhauses. Da die Kellerverschläge nur durch Draht getrennt sind konnte sich das Feuer schnell ausbreiten. Insgesamt 50 Kräfte waren im Einsatz, zusätzliche Atemschutzgeräteträge mussten angefordert werden. Nach knapp zwei Stunden war der Brand gelöscht, die Kripo konnte zur Brandermittlung an die Arbeit gehen.

10.Aug.2017