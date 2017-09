Nachwuchs präsentiert Illustrationen

vergrößern 1 von 3 Foto: Heiderhoff (2) 1 von 3

Die Eröffnung der Ausstellung „Little Big Books“ hat den Auftakt zur Eröffnung der Rellinger Lesewochen gebildet. Die Bürgerstiftung Rellingen veranstaltet die bereits in der Zentralbibliothek gezeigte Ausstellung erneut, auch nach dem Erfolg der beiden Rellinger Lesewochen 2013 und 2015. „Wir wollten den Studenten hier die Chance bieten, ihre Werke zu präsentieren“, sagte der Vorsitzende der Bürgerstiftung Christoph Rind.

50 Studenten zeigen in 50 Rahmungen etwa 100 fantasievolle, fein durchkomponierte Illustrationen wie springende Löwen und verträumte Hasen. Die Zeichnungen, Malereien, Druck- und Computergrafiken sowie Mischtechniken enthalten eine faszinierende Bandbreite von Kinderbuch-Illustrationen bis hin zu verlegten Bilderbüchern. „Wir haben das Glück, sehr talentierte Studenten zu haben“, freute sich Professor Bernd Mölck-Tassel.



Heute Lesung am Familiennachmittag

Die Arbeiten entstanden im Kursus von Bernd Mölck-Tassel und Julia Neuhaus an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mit fünf Professoren in den Bereichen Medien, Illustration, Animation, Buchbereich und Games handelt es sich beim Hamburger Illustrations-Studiengang um einen „der am besten aufgestellten“ Lehrstühle in Deutschland.

Anja Radtke, Ex-Bürgermeisterin von Rellingen und Vorsitzende der Bürgerstiftung und Kultur-Eventmanagerin Kerstin Peters wiesen daraufhin, dass die Bürgerstiftung das Lesen unterstützt. „Illustrierte Bilder helfen, die Welt zu begreifen“, betonte Peters.

Der für hochkarätige Verlage und Medien wie die Zeit und den Ravensburger Verlag Illustrationen kreierende Professor Mölck-Tassel freute sich, dass seine Studenten ihre Werke auf der Rathausgalerie zeigten. Er betonte, wie bedeutsam es sei, dem einzelnen Kind ästhetische Einblicke zu ermöglichen. Der Professor informierte zudem, dass sich der ästhetische und inhaltliche Anspruch an Bilderbücher gewandelt habe.

Gabriele Nagel und Rellingens Nachwuchsmalerin Stephanie Rubbert fanden für die Ausstellung lobende Worte. Es handele sich um kunst-fantasievolle Illustrationen der Studenten. Kinderbuchautor Dieter Böge war auch anwesend. Er liest am heutigen Familiennachmittag im Rathaus aus seinem Buch „Opa Mammut“. Die Lesung beginnt ab 14.15 Uhr. Beim Buch geht es um eine Zeitreise durch 2000 Jahre Menschheit. Mit Opa Mammut können die Leser durch die Zeit reisen – und zwar bis sie in ihrem eigenen Leben ankommen. „Es handelt sich um eine kluge Geschichte der Welt mit Illustrationen wie in einem alten Märchenbuch“, warb Mölck-Tassel.

Er arbeitet seit 20 Jahren mit Böge zusammen. Die preisgekrönten Künstler erhielten für ihre Werke Preise, für ihr Buch „Was tun“ wurden sie für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Pianistin Kim Schulte von der Musikschule Pinneberg sorgte für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen der Ausstellung. Sie ist noch bis zum 27. Oktober auf der Rathaus Galerie zu sehen.