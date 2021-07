Voting des Tages : Nachweis auf dem Smartphone: Besitzen Sie bereits Ihr digitales Impfzertifikat?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Juli 2021, 18:00 Uhr

Die EU ist am Donnerstag mit einem digitalen Impfzertifikat an den Start gegangen, das in der Corona-Pandemie Reisen erleichtern soll. Die EU-Mitgliedstaaten haben zugesichert, bei Inhabern grundsätzlich auf Quarantäne- und Testpflichten bei der Einreise zu verzichten. Aber es gibt Ausnahmen, beispielsweise läuft das System nicht in allen EU-Mitgliedstaaten.

Über eine elektronische EU-Plattform sollen die digitale Impfnachweise auf Echtheit überprüft werden können. Auf ihnen können auch aktuelle Testergebnisse und Angaben über eine überstandene Corona-Erkrankung gespeichert werden.

Wir fragen daher heute:

Nachweis auf dem Smartphone: Besitzen Sie bereits Ihr digitales Impfzertifikat? Ja, ich habe das Zertifikat bereits. Nein, aber ich möchte es alsbald haben. Nein, ich nutze stattdessen meinen Impfausweis. zum Ergebnis

