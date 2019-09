Nachts Alarm, vormittags Schule

Interview, Teil 2: Jürgen Grebbin über eine Jugend zwischen Flak-Batterie und Mathe-Büchern

von Florian Kleist

02. September 2019, 18:00 Uhr

Jürgen Grebbin ist zwölf Jahre alt, als am 1. September 1939 mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen der Zweite Weltkrieg beginnt. Im zweiten Teil des Interview mit Redakteur Florian Kleist erzählt er über die Zeit ab dem Jahr 1943. Er ist zunächst an verschiedenen Flak-Batterien an der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste eingesetzt. Und wird zum Einsatz gerufen, wenn Feindflugzeuge im Einsatz sind.

Wie lief denn so ein Einsatz bei einem Luftangriff ab?

Wir hörten erst aus der Ferne Sirenen und dann ging bei uns in der Zentrale der Alarm ein. Wir griffen uns Stahlhelm, Gasmaske – und liefen aus unserer Baracke. Unsere Batterie lag etwas erhöht. Wer am Geschütz war, ging an die Geschütze. Die anderen zum Leitstand. Ich ging an den Leitstand, da waren dann auch die Entfernungsmessgeräte. Jetzt wartete man. Dann hieß es: „Feindanflug aus der Kieler Förde.“ Und: „Schussentfernung, etwa 10 000 Meter.“



Und dann. Schießt jeder für sich? Oder gibt es einen klaren Befehl?

Nein, nein. Die Entfernung der Flugzeuge wurden vom Kommandostand an die Geschütze weitergegeben und dann hieß es vom Batteriechef: „Feuer frei!“. Dann gingen vier Salven los. Mit einigen Sekunden Abstand.



Haben Sie direkt mitbekommen, ob Sie Erfolg hatten? Ob, ein Schuss getroffen hat?

Ich hab häufig draußen als Beobachter gestanden und war per Funk mit dem Batteriechef verbunden. So klar zu erkennen waren die Flugzeuge da zunächst einmal nicht. Irgendwann hörten wir: „Bombenklappen öffnen sich“. Gesehen hat man das noch nicht. Aber wie die Eier runterfielen, das konnte ich sehen. Die Dinger kamen runter – eins, zwei, drei sind explodiert. Vier nur ein Loch. Fünf ging wieder hoch. 500 Meter entfernt. Dann habe ich gesehen, dass einer getroffen wurde.



Ein Flugzeug?

Ja, ein Flugzeug fing an zu qualmen und zog Richtung Ostsee weg. Das ist dann abgestürzt. Bei einem anderen qualmenden Flieger stieg die Besatzung aus. Einer verfing sich aber mit seinem Fallschirm im Leitwerk und trudelte jetzt runter. Das war natürlich zum einen ein erhebendes Gefühl. Denn wir hatten ja jemanden abgeschossen. Zum anderen war es bedrückend. Wir haben uns gefragt: Was mag mit dem Mann jetzt geschehen?



Er ist wohl gestorben?

Ja, das ist er wohl. Und noch heute denke ich darüber nach: Was hätten wir wohl gemacht, wenn wir so einen, der da im Fallschirm runterkommt, gefangengenommen hätten? Das waren doch für uns damals Mörder. Nicht nur einfache, sondern mehrfache. Wir hatten ja die Toten in Rostock und auch in Kiel gesehen. Ich weiß es nicht. Hätte ich ihn nach Vorschrift als Kriegsgefangener abgeführt? Ich weiß es nicht. Ich bin nie in diese Verlegenheit gekommen – zum Glück.



Und parallel dazu haben Sie noch die Schule besucht. Vormittag Mathe- und Deutschunterricht und nachmittags Flakhelfer?

Wenn nachts lange Alarm war, dann ging die Schule auch ein bisschen später los. Manchmal ist sie auch ganz ausgefallen. Wir waren in unserem Jahrgang auch nicht nur die Teterower. Wir waren Schüler aus Mecklenburg, aus Schleswig-Holstein, aus Pommern und aus Sachsen. Alle Übriggebliebenen des Jahrgangs 1927.



Nochmal: Sie haben manchmal bis tief in die Nacht an der Flak gestanden und Flugzeuge vom Himmel geholt und dann am nächsten Tag wieder die Schulbank gedrückt?

Ja.



Und das ging? Wie konnten Sie denn da abschalten und sich auf den Unterricht konzentrieren?

Ich weiß es nicht. Irgendwie mussten wir nicht abschalten. Das war einfach unsere Situation. Es war ein notwendiges Übel. Aber meine Noten wurden dadurch nicht besser. Am Anfang hatte ich noch überall „gut“. Später war es dann nur noch „ausreichend“.



Es ist zu spüren: Jürgen Grebbin war damals stolz darauf, Teil der Marine zu sein. Schicke Uniformen und auch eine Verpflegung, die nach seinen Angaben deutlich besser war, als in anderem Teilen der Wehrmacht. Auch erzählt er, dass es bei den Marine-Soldaten üblich war, die Hakenkreuzbinde weder auf dem Kasernengelände noch außerhalb unter Zivilisten zu tragen. Nur für den kurzen Weg vorbei an den Wachen des Stützpunktes habe er sie kurz angelegt und dann, sobald er und seine Kameraden außer Sichtweite waren, wieder abgenommen. „Wir waren doch Soldaten und nicht die Hitlerjugend – mit Politik wollten wir nichts zu tun haben“, sagte er auf die Frage nach dem Warum. Irgendwann im Jahr 1944 ist diese privilegierte Zeit vorbei. Mit 17 Jahren kommt er in ein Wehrertüchtigungslager nach Parchim. Binnen vier Wochen sollte er beim Heer für die Front tauglich gemacht werden.



Was wurde Ihnen in diesem Lager beigebracht?

Unsere Ausbilder waren schwer verwundete Frontoffiziere. Die sollten uns jetzt noch schießen, robben und all-so-was beibringen. Aber das hatten wir auch schon bei der Marine gemacht. Wir hatten auch schon mit scharfen Handgranaten geworfen. Dann kam gleich der Arbeitsdienst in Grevesmühlen. Auch in Mecklenburg. Da waren wir zusammen mit jungen Leuten aus Berlin Neu-Köln. Die hatten noch nicht mal einen Spaten gesehen. Das war ein bisschen unter Niveau für einen Marinehelfer.



Jetzt sind wir etwa im Herbst 1944...

Aus dem Arbeitsdienst wurden wir Mitte Dezember entlassen. Und es ging erstmal zurück nach Teterow. Nach Hause. Und ich hatte die Hoffnung: Jetzt bist du an Weihnachten zu Hause. Pustekuchen. Denn es kam gleich die Einberufung zur Wehrmacht. Nach Kolberg.



Heute ist das ein beliebter polnischer Urlaubsort. Und damals?

Das war ein Militärstandort. Wie eine einzige große Kaserne. Die Abfahrt werde ich nie vergessen. Ich stand mit einem Schulkamerad und seinen Eltern, meinen Eltern und meinem Großvater an einem dunklen, verregneten Dezember-Abend am Bahnhof in Teterow, um jetzt in den Zug Richtung Kolberg zu steigen. Ich hab die Eltern meines Schulkameraden nie wieder gesehen. Meinen Großvater nicht wiedergesehen. Das war ein – besonderer Tag.



Hat Ihre Mutter Ihnen noch etwas mitgegeben? Oder etwas gesagt?

Wir hatten im Koffer noch ein paar Sachen zu Weihnachten dabei. Ich war in Chemie ja ganz gut und meine Mutter hatte mir noch ein gutes Chemie-Buch eingepackt. Mein Großvater war Imker. Von dem hatte ich ein Glas Honig dabei. In Kolberg angekommen ging es dann los: Einkleidung, Vereidigung, Passbilder, Soldbuch, Erkennungsmarke und die Kirche meldete sich auch – damit wir noch Gottes Segen erhalten. Mit einem Güterzug ging es dann weiter nach Thorn zur Ausbildung.



Moment mal, „Ausbildung“? Der Krieg ist fast verloren und in weniger als fünf Monaten wird Deutschland kapitulieren. Was wollte man Ihnen denn noch beibringen?

Tarnen, Schießen, mit Pistole. MG-Schießen im Gelände mit der MG 42. Das Gewehr präsentieren.



Und die Rote Armee war auf dem Vormarsch.

Für uns war die noch weit weg. Für uns ging von denen keine Gefahr aus, obwohl diese Gefahr natürlich da war. Ich weiß aber noch, es war furchtbar kalt. In der Nähe war eine Ziegelei. Da sind wir manchmal reingegangen, um uns am Ziegeleiofen aufzuwärmen. Da war es auch wenigstens windgeschützt. Am 12. Januar begann dann der Russe mit seiner Großoffensive.



Jürgen Grebbin berichtet, wie Thorn innerhalb kurzer Zeit von der Roten Armee eingekesselt war. Er versuchte, bis zur eigenen Linie durchzubrechen. Er wurde beschossen, versteckte sich mit anderen im Schuppen eines Bauernhofs. Irgendwann war die Truppe auf acht Mann geschrumpft und irrte umher.



Hatten Sie einen Kompass dabei, dass Sie wenigstens wussten, wo Westen ist?

Ne, nicht mal das. Keiner wusste, was wir machen sollten. Von vorn kamen uns plötzlich Gestalten entgegen. Wir dann sofort runter. Von rechts kamen andere Gestalten und haben gewunken. „Mensch“, dachten wir. Endlich wieder Deutsche. Das waren aber auch Russen. Da haben wir alles weggeschmissen und Hände hoch. Das war’s dann.



Wenige Wochen vor seinem 18. Geburtstag gerät Jürgen Grebbin in Kriegsgefangenschaft. Er erzählt von Hunger und Läusen und wie sein Freund, mit dem er noch Mitte Dezember in den Zug in Teterow eingestiegen war, in einem der Lager an Typhus stirbt. Jürgen Grebbin arbeitet in den nächsten drei Jahren in einer Lederfabrik, einer Ziegelei, im Elektrizitätswerk. Am 8. Mai 1945 kapituliert das Deutsche Reich. Der Zweite Weltkrieg ist beendet. Jürgen Grebbin ist an diesem Tag in einem Gefangenenlager und er hört, wie die russischen Soldaten rufen: „Krieg kaputt! Krieg kaputt!“ und „Bald nach Hause“. Bis Jürgen Grebbin zurück in die Heimat kann, vergehen noch weitere drei Jahre. Im Oktober 1948 wird er aus russischer Kriegsgefangenschaft in Minsk entlassen. Die Familie kommt bei Bauern in Niedersachsen unter. Er macht sein Abitur nach, wird Berufsschullehrer unter anderem für Kfz-Mechaniker. Jürgen Grebbin ist nun knapp 30 Jahre alt und die meisten Ortswechsel in seinem Leben hatten mit Krieg und Gefangenschaft zu tun. Der nächste gehorcht den Regeln der Liebe: Weil seine damalige Freundin im Krankenhaus Rissen arbeitet, zieht er nach Pinneberg – und bleibt.