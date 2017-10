Region Pinneberg in Kürze : +++ Nachtflugverbot: Volkspetition erfolgreich ++ 93 Wohnungen für Quickborn ++ Schenefelder Kunst in Pinneberg +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Hamburg Die Volkspetition des Naturschutzbundes BUND für ein ausgeweitetes Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen ist in einem ersten Schritt erfolgreich. Wie das zuständige Bezirksamt Altona mitteilte, sind 12.697 der 14.435 eingereichten Unterschriften gültig. Damit ist die erste Hürde genommen. Die Bürgerschaft wird sich nun mit dem Thema befassen müssen. Damit steigt der Druck auf Senat und Flughafen beim Thema Fluglärm. Am 19. September hatte der Umweltverband BUND der Bürgerschaft die Unterschriften für ein absolutes Nachtflugverbot ab 22 Uhr überreicht. Der BUND fordert eine drastische Einschränkung der Betriebszeiten am Helmut-Schmidt-Airport, wo bislang zwischen 6 und 23 Uhr regulär geflogen werden darf. Bis 24 Uhr gilt zudem eine Verspätungsregelung, die Starts und Landungen in aller Regel auch dann zulässt. Die Lärmgegner wollen die Flugzeiten auf 6 bis 22 Uhr begrenzen, an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr. Für verspätete Jets nach 22 Uhr soll es so gut wie keine Ausnahmen mehr geben. Der Flughafen lehnt jede Veränderung der Betriebszeiten ebenso ab wie der rot-grüne Senat. Sowohl die SPD als auch die Grünen sind zwar mit der „Verspätungssituation absolut unzufrieden“, sie sperren sich aber gegen ein ausgeweitetes Nachtflugverbot. Stattdessen wollen sie dafür sorgen, dass die bestehenden Regeln eingehalten werden.

Quickborn Zehn Häuser werden seit 2015 an der Ecke Feldbehnstraße und Amselweg gebaut. Gestern wurde am Gertrudenhof mit 330 Gästen Richtfest gefeiert. Insgesamt 93 Wohnungen, davon 74 Eigentumswohnungen und 19 Mietwohnungen, entstehen auf dem 14.000 Quadratmeter großen Areal. Mitte 2018 soll das Bauvorhaben, dessen Gesamtvolumen 31,5 Millionen Euro beträgt, abgeschlossen sein.

Pinneberg/Schenefeld Zum 250. Geburtstag der Drostei in Pinneberg präsentiert sich auch der Kunstkreis aus Schenefeld. Der Titel der Ausstellung lautet „Fremd“, bezieht sich aber nicht nur auf Herkunftsländer, Kulturen und Sprachen, sondern auch auf Gefühl, Erlebnis und Sehnsucht, erläutert Schriftführerin Gerda Freytag-Permien. „Zwischen Urangst und Neugier bietet das Thema ein großes, weites Feld.“

Kreis Pinneberg/Stade Ein Experte schlägt Alarm: Der Kieler Toxikologe Herrmann Kruse hat während eines Vortrags vor Risiken der geplanten Müllverbrennungsanlage in Bützfleth bei Stade (Niedersachsen) gewarnt. Staub aus der Anlage könne in einem Umkreis von mehr als 20 Kilometern verteilt werden – bis in den Kreis Pinneberg. In Bützfleth sollen bald jährlich mehr als 200.000 Tonnen Müll verbrannt werden.

Elmshorn Autowracks, die einfach am Straßenrand entsorgt werden. Müllberge nach Feiern im Park. Verpackungen und Zigarettenkippen, die achtlos weggeschmissen werden. Hundekot, der liegen bleibt, wildes Plakatieren und öffentliches Urinieren. Das alles will die Stadt Elmshorn in Zukunft nicht länger hinnehmen. Sie setzt auf einen kommunalen Ordnungsdienst, um die Sauberkeit und Sicherheit im Stadtgebiet zu verbessern. „Der Handlungsbedarf ist groß“, sagt Stadtrat Dirk Moritz. Von ihm stammt die Idee, eine neue Stelle im Rathaus zu schaffen. Die soll schon 2018 eingerichtet werden. Die Politik hat den Vorstoß aus der Verwaltung einstimmig abgesegnet. Das Neue: Der Mitarbeiter der Stadt wird im Außendienst tätig sein. Die Stadt, nicht der Schreibtisch im Rathaus, ist sein Revier. Er soll nicht nur Verstöße feststellen, sondern auch Beweise sichern und die Verursacher ermitteln.

Uetersen Fröhliche Halloween-Stimmung herrschte am Mittwochnachmittag in der Uetersener DRK-Kleiderkammer. Das ehrenamtliche Team um Marlis Kollvitz hatte die Räume mit Girlanden und anderen Dekoartikeln passend zu Halloween geschmückt und ein Kuchenbüfett, darunter bunte Halloween-Kekse, aufgebaut.

Schleswig-Holstein Die vom Energiekonzern Vattenfall errichtete Fischtreppe am Stauwehr in Geesthacht haben mittlerweile mehr als zwei Millionen Tiere auf ihrer Wanderung elbaufwärts bewältigt. Darunter sind immer öfter „Turbinen-Aale“, wie der im Abschnitt zwischen Geesthacht und Lauenburg aktive Elbfischer Eckhart Panz feststellt. „Die sind meiner Einschätzung nach in die Turbinen oder gegen den Rechen des Moorburger Kohlekraftwerks geraten. Dort brechen sie sich dann das Rückgrat und sind dadurch in den beiden hinteren Dritteln ihres Körpers gelähmt“, erklärt Panz. Vor Krümmel zieht er den lebenden Beweis eines Aal mit gebrochenem Rückgrat aus einer Reuse.