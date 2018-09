Nachtarbeiten am Bahnhof

von René Erdbrügger

19. September 2018, 13:12 Uhr

Um die Beeinträchtigungszeiträume auf die Reisenden und den Bahnbetrieb so gering wie möglich zu halten, werden Bauarbeiten am Pinneberger Bahnhof bei der DB AG oftmals auch nachts und am Wochenende durchgeführt. Das teilte gestern Bauingenieur Nils Stühmeier von der Firma Albert Fischer aus Elze mit. Während einer der ersten Bauphasen im Oktober werde 24 Stunden lang

7 Tage in der Woche durchgearbeitet, so dass in dem angegeben Zeitraum auch in den Nachtzeiten mit baustellenüblichem Geräuschpegel zu rechnen sei. Der genaue Zeitraum ist vom 8. Oktober, 2 Uhr, bis zum 29. Oktober, 4 Uhr. Die weiteren Nacht- und Wochenendarbeiten erfolgen dann Ende November/Anfang Dezember 2019 beziehungsweise in kleinen Blöcken im März, April und Mai 2020.