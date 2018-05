„Nachhaltigkeit in allen Bereichen“

Petra Mindermann übernimmt künftig die Leitung des Appener Schäferhofs – Und will Soziales und Umwelt weiter zusammenführen

Stationäre Wohnungslosenhilfe, Naturerlebnisraum, Hofcafé, Hilfe für bedürftige Menschen – der Schäferhof in Appen setzt sich in vielen Bereichen für Soziales und die Umwelt ein. Und das künftig unter neuer Leitung. Petra Mindermann folgt auf Rainer Adomat.

Für die verheiratete Mutter zweier Kinder mehr als nur ein Job. „Ich bin in Appen-Etz aufgewachsen, hatte immer schon eine enge Verbindung zum Schäferhof“, berichtet sie. Die Großeltern kamen nach dem Krieg dorthin, der soziale Grundgedanke des Guts und die Natur rundherum habe sie immer schon in ihren Bann gezogen.

Die 53-Jährige arbeitet seit 15 Jahren auf dem Schäferhof. 2007 übernahm sie die Leitung der sozialen Dienste. Jetzt hat sie die Hauptverantwortung. Doch was reizt sie an der Position? „Vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten“, erklärt Mindermann und wird konkreter: „Ich möchte die verschiedenen Bereiche auf dem Schäferhof noch mehr zusammenführen.“ Der soziale Auftrag und die weiteren Angebote wie das Hof-Café und der Naturerlebnisraum sollen noch enger verzahnt werden. Nachhaltigkeit sei dabei das Stichwort.

Doch vorher habe die gelernte Sozialarbeiterin lange überlegen müssen, ob sie den Schritt zur Chefin machen soll. „Das spannende Aufgabenfeld war schließlich ausschlaggebend“, sagt Mindermann. Nach ihrem Entschluss sei alles ganz schnell gegangen. „Es ist ein Geschenk und würdigt ein Stück weit die Arbeit der vergangenen Jahre“, weiß Mindermann ihre Ernennung zu schätzen. Zunächst gehe es ihr darum, Kontakte zu knüpfen. „Ein Netzwerk mit Partnern, Politikern und der Gemeinde sowie dem Kreis Pinneberg schaffen“ nennt sie das. Der Rest komme mit Routine und der Unterstützung des Stiftungsrates von ganz allein. Der Schäferhof soll weiterhin in die Gemeinde eingebunden sein, Kooperationen wie mit der Lebenshilfe weiter gepflegt werden. Auch die Beschäftigungsangebote sollen weiter ausgebaut werden. „Die Menschen haben ihr Herz auf dem Schä ferhof“, erklärt Mindermann. Ob Reinigungskraft, Sozialarbeiterin oder Bewohner – alle würden sich mit Leidenschaft und Engagement voll einbringen.

So wie beispielsweise beim Holz-Heizkraftwerk oder der Baustoffbörse, dem geplanten Umwelt-Recycling-Hof oder der Deponie-Nachsorge. Doch nicht nur für die Natur soll nachhaltig gearbeitet werden. „Wir haben im vergangenen Jahr 17 Menschen eine neue Wohnung vermitteln können, neun konnten in weiterführende Einrichtungen einziehen“, berichtet Mindermann und ergänzt: „Einige der ehemaligen Bewohner kommen aber beispielsweise an Wochenenden zu uns und unterstützen uns im Hof-Café.“ Durch die Arbeit würden sie sich mehr wertgeschätzt fühlen und hätten nach wie vor soziale Kontakte, statt allein zuhause zu sitzen. Die neue Leiterin des Schäferhofs fasst es so zusammen: „Wir wollen weiter ein Ort sein, an dem Menschen zufrieden leben und arbeiten können.“