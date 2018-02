Vereinsausschluss : Nachgefragt bei Sportvereinen im Kreis Pinneberg: Würden Sie den NPD-Chef feuern?

Für Jürgen Sohn, Vorsitzender des Turn- und Sportvereins Holstein Quickborn, sind radikale politische Ansichten etwas, „das gar nicht geht“. „Wenn sich ein Mitglied normal verhält, kann man nichts machen. Würden aber aktiv Parolen und Ansichten in das Vereinsleben hineingetragen, dann schreiten wir ein und würden den Ausschluss des Mitglieds in die Wege leiten.“ Als Verein mit vielen Sparten liege ihm dabei besonders der Schutz der Kinder und Jugendlichen am Herzen: „Erwachsene sind in der Lage, sich ihre eigene Meinung über Dinge zu bilden. Aber Kinder und Jugendliche sind leichter zu beeinflussen und müssen daher besonders geschützt werden“, so der Vorsitzende.