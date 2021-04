Voting des Tages : Nachfolger von Jogi Löw: Sollte Hansi Flick neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

18. April 2021, 18:00 Uhr

Trainer Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das kündigte der Coach des deutschen Rekordmeisters am Samstag (17. April) nach dem 3:2 (3:1) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg an. "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich am Ende der Saison den Vertrag auflösen möchte", sagte Flick dem NDR. Der 56-Jährige hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Er gilt als aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer.

Nachfolger von Jogi Löw: Sollte Hansi Flick neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft werden? Ja, Flick wäre der richtige Mann. Nein, ein anderer Kandidat wäre die bessere Wahl. zum Ergebnis

