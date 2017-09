Nach zehn Jahren ist Schluss

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Gemeindevertreterin Gudrun Gabriel-Schröder (Foto) teilte gestern mit, dass sie am Dienstag alle politischen Ämter, die sie für Bündnis 90/ Die Grünen in Halstenbek ausübte, niedergelegt hat. Als Grund nannte sie vorwiegend die Veränderungen, die in der Fraktion, aber auch in ihrer eigenen persönlichen Entwicklung stattfanden. Dies habe dazu geführt, dass Gabriel-Schröder die fraktionsinterne Zusammenarbeit als zunehmend schwierig empfand. „Ich habe den Entschluss gefasst, meine Energie neuen Aufgaben zu widmen und in der Grünen-Fraktion den Weg freizumachen für politischen Nachwuchs, der neue Ideen und Impulse einbringen kann,“ führt sie zu ihrem Rücktritt aus.

Ihre politische Arbeit begann 2004 mit der Gründung der Bürgerinitiative zum Erhalt der Halstenbeker Ortskerne. Seit 2007 betrieb sie für die Grünen Ausschussarbeit, 2008 ermöglichte ihr ein Direktmandat den Einstieg in die Gemeindevertretung. 2009 wurde Gabriel-Schröder zur Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Halstenbek gewählt. Nun blickt sie auf ihre Tätigkeiten zurück: „Das politische Engagement hat mir interessante Einblicke und Anregungen gegeben.“ Besonderer Dank gelte aber den Bürgern für ihr Vertrauen.