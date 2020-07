Voting des Tages : Nach weiteren Lockerungen: Gehen Sie jetzt wieder auf größere Veranstaltungen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

02. Juli 2020, 18:00 Uhr

Die Hansestadt lockert die Corona-Regeln: In Hamburg sind seit Mittwoch (1. Juli) unter Auflagen wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Teilnehmern in geschlossenen Räumen zulässig. Das sieht eine am Dienstag vom Senat beschlossene neue Corona-Eindämmungsverordnung vor. Aufgrund der Nähe zu Hamburg profitieren auch Bürger aus dem Kreis Pinneberg von den neuen Lockerungen.

Wir möchten daher von Ihnen wissen:

Nach weiteren Lockerungen: Gehen Sie jetzt wieder auf größere Veranstaltungen? Ja, sobald es erste Veranstaltungen gibt, bin ich dabei. Nein, ich werde erst noch ein wenig abwarten. Nein, ich bleibe größeren Veranstaltungen grundsätzlich noch fern. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (Ausnahmen bestehen am Wochenende sowie an Feiertagen). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.