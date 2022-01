Polizei sucht Zeugen : Nach Vorfall in Westerhorn: Auch Fahrkartenautomat in Prisdorf gesprengt

Ein lauter Knall hat Anwohner mitten in der Nacht aufgeschreckt. Das LKA ermittelt nach einer ganzen Serie vergleichbarer Fälle in Schleswig-Holstein.

13. Januar 2022, 15:45 Uhr

Ein lauter Knall hat Anwohner mitten in der Nacht aufgeschreckt. Das LKA ermittelt nach einer ganzen Serie vergleichbarer Fälle in Schleswig-Holstein.

Großer Knall mit Folgen in Prisdorf: In der Nacht auf den 13. Januar riss ein lauter Knall Anwohner am Bahnhof in Prisdorf aus dem Schlaf, diese alarmierten daraufhin die Polizei. Ein Fahrkartenautomat der Nordbahn wurde gegen 1.30 Uhr in die Luft gesprengt. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Laut Pressesprecherin Carola Jeschke vom Landeskriminalamt in Kiel ermittelt nun die Ermittlungsgruppe Ticket, die sich speziell mit dem Aufbrechen der Automaten befasst. Denn auch in weiteren Orten in Schleswig-Holstein kam es in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Taten: in Felde, Scharbeutz und Westerhorn.

LKA sucht Zeugen

Aktuell geht die Polizei nicht von einem Zusammenhang zwischen den Taten aus. „Augenscheinlich drängt sich nichts auf“, sagt Jeschke gegenüber shz.de.

Das ist aber schon eine heftige Woche. Carola Jeschke, LKA

„Das ist aber schon eine heftige Woche. Jeden Tag ein Fahrkartenautomat. Da guckt man schon genauer hin.“ Allerdings lägen die Tatorte relativ weit auseinander, schränkt sie ein.

Pyrotechnik verwendet

Mittels Pyrotechnik hatte der oder die Täter in Prisdorf den Automaten gesprengt und die Geldkassette mit Münzen entwendet. Wie hoch der Schaden war, konnte die Pressesprecherin noch nicht beziffern. Allerdings fügte sie an, dass die Kassette mit den Geldscheinen nicht entwendet werden konnte.

Zeugen gesucht

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kiel unter der Rufnummer (0431) 16043183 entgegen. Zeugen können sich aber auch an den Polizeiruf 110 wenden.