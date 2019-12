Polizei erneuert Zeugenaufruf : Nach Unfall an der Hochbrücke: Wer hat den Zusammenstoß in Pinneberg beobachtet?

Bei dem Unfall wurde eine junge Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

von Christian Uthoff

27. Dezember 2019, 11:03 Uhr

Pinneberg | Nach einem schweren Unfall kurz vor Weihnachten an der Hans-Hermann-Kath-Brücke in Pinneberg hat die Polizei am Montag (27. Dezember) ihren Zeugenaufruf erneuert. Bei dem Vorfall am 20. Dezember war ein Audi mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung machen können.

Unfall beim Abbiegen

Ein 59-jähriger aus Hamburg war am fragliche Abebd gegen 20.15 Uhr mit seinem Audi A 6 auf der Elmshorner Straße unterwegs. Anschließend wollte er in Richtung Hochbrücke fahren und bog an der Kreuzung zur Brücke an der Ampel rechts ab. Dann fuhr er auf dem linken Fahrstreifen weiter. Dabei kam es laut Polizeisprecherin Sandra Mühlberger zum Zusammenstoß mit einer jungen Frau, die die Fußgängerfurt der Brücke überquerte.

Pinnebergerin kommt ins Krankenhaus

Rettungskräfte versorgten die 20 Jahre alte Pinnebergerin und brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04101) 2020 auf dem Polizeirevier Pinneberg zu melden.

