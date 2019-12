19-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoss : Nach tödlichem Unfall in Pinneberg: Polizei sucht nach Zeugen

Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, soll sich bei den Ermittlern melden.

von Christian Uthoff

09. Dezember 2019, 15:30 Uhr

Pinneberg | Nach dem tödlichen Unfall am Wochenende in Pinneberg ist die Polizei nun auf der Suche nach Hinweisen. Die Polizei Pinneberg bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden. Das teilte Pressesprecher Steffen Büntjen am Montag mit.

Bei dem schwerem Verkehrsunfall war am 8. Dezember ein 19 Jahre alter Mann gestorben. Er saß in einem mit fünf Personen besetzten Kleinwagen, der gegen 1 Uhr in der Straße An der Raa mit einem Baum kollidiert war. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Vier weitere Personen wurden schwer verletzt, drei davon lebensgefährlich.

