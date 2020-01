Neue Fakten zum Überfall : Nach Raub auf Edeka Böge in Pinneberg: Täter floh mit dem Fahrrad – Polizei erneuert Zeugenaufruf

Mit einem silberfarbenen Rad soll der Mann später geflüchtet sein.

15. Januar 2020, 16:15 Uhr

Pinneberg | Nach dem bewaffneten Raubüberfall in Pinneberg-Waldenau hat die Polizei am Mittwoch (15. Januar) weitere Details zum Verbrechen bekanntgegeben und den Zeugenaufruf erneuert. Die Pinneberger Kripo konnte zwischenzeitlich ermitteln, dass sich der Täter am vergangenen Sonnabend unmittelbar vor der Tat längere Zeit seitlich des Eingangs des Edeka-Getränkemarktes in der Nienhöfener Straße aufgehalten hatte, berichtete Polizeisprecher Steffen Büntjen.

Er soll nach dem Überfall, der gegen 13.03 Uhr stattfand, zunächst zu Fuß bis zur Ecke Datumer Chaussee und Waldenauer Weg geflüchtet sein. Dort stieg er auf ein Fahrrad. Bei dem Rad soll es sich um ein silberfarbenes Herren-/Trekkingrad handeln, das im oberen Bereich des Rahmens eine gerade Querstange hat. Damit setzte er seine Flucht über den Waldenauer Weg in Richtung Schenefelder Landstraße fort.

Mit diesen neuen Erkenntnissen suchen die Ermittler Zeugen, die vor dem Markt oder auf dem beschriebenen Fluchtweg Beobachtungen gemacht haben, die der Polizei bislang noch nicht bekannt sind. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0 41 01) 20 20 entgegen.

