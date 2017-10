Voting des Tages : Nach neuer Bildungsstudie - sollten die Schulsysteme bundesweit gleich sein?

von shz.de

Schleswig-Holsteins Grundschullehrer können sich mit einem guten Gefühl in die Herbstferien verabschieden: Gestern bescheinigten ihnen nicht nur die Bildungsexperten der IQB-Studie, gute Arbeit geleistet zu haben, sondern auch die Landespolitik. Dass sich die Viertklässler im Norden beim bundesweiten Leistungsvergleich im Lesen von Platz 9 auf Platz 3 vorgearbeitet haben, beim Zuhören von Platz 3 auf Platz 2 und in Mathe immerhin von einem schlechten 13. Platz ins Mittelfeld auf Platz 6, sei ihrem Engagement zu verdanken, lobte die bildungspolitischen Sprecher aller Parlamentsfraktionen in Kiel. Damit alle Länder gut abschneiden, könnten die Bildungssysteme doch gleich gestaltet werden. oder?

Nach neuer Bildungsstudie - sollten die Schulsysteme bundesweit gleich sein? Ja. Bildung sollte einfach keine Ländersache sein. Gleiche Chancen für alle. Nein. Die Landespolitik kann einfach besser auf die eigenen Schulkinder eingehen, als es der Bund je könnte. Bayern ist nicht Hamburg und SH ist nicht Berlin. zum Ergebnis