Angst vor Feuerteufel in Pinneberg : Nach Kellerbrand an der Dingstätte: Polizei sucht Zeugen

Polizei geht von Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

von René Erdbrügger

13. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Pinneberg | Sind in Pinneberg ein oder gar mehrere Feuerteufel am Werke? In den vergangenen 24 Monaten wurde die Pinneberger Feuerwehr bereits drei Mal zu Löscheinsätzen in die Untere Dingstätte gerufen. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von Brandstiftung aus.

Passantin bemerkte Rauch

Am Dienstag gegen 19.10 Uhr bemerkte eine Passantin Rauch, der aus einem Lüftungsschacht eines Mehrfamilienwohnhauses aufstieg, und alarmierte die Feuerwehr. Einsatzleiter Claus Köster und seine Kameraden rückten mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, der Drehleiter, einem Einsatzleitwagen sowie dem Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter und Atemschutz zu dem Brand in der Unteren Dingstätte aus. „Aufgrund der Ortskenntnisse wissen die Kameraden bereits sehr genau, wie es in dem Keller aussieht“, sagte gestern Christoph Supthut, Sprecher der Pinneberger Feuerwehr.

Säcke mit Kleidung brennen lichterloh

In zwei Kellerräumen stand das Inventar in Flammen. In einem der Räume befanden sich zahlreiche Säcke mit Kleidung, die lichterloh brannten. Die Keller wurden leer geräumt, um auch an die letzten Brandnester zu kommen. Knapp 30 Minuten nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht. Während der Löscharbeiten verblieben die Bewohner in ihren Wohnungen, da das Treppenhaus stark verqualmt war. Es wurde nach Angaben der Feuerwehr keine Person verletzt.

Straßen gesperrt

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes sperrte die Polizei mehrere angrenzende Straßen. Der öffentliche Personennahverkehr wurde daher ebenfalls beeinträchtigt. „Trotz des noch laufenden Betriebs im Weihnachtsdorf in unmittelbarer Nachbarschaft setzte kein Gaffertourismus ein, so dass die Polizei mit der Absperrung der Einsatzstelle nicht viel zu tun hatte“, sagte Supthut. Kurz nach 21 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ein. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit 50.000 Euro.

Polizei sucht Hinweise

Nun sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können beziehungsweise Personen beobachtet haben, die sich in dem Keller aufgehalten haben. Die Kripo ist unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu erreichen.