Voting des Tages : Nach Impf-Stopp mit Astra-Zeneca: Wie steht es um Ihr Vertrauen in den Impfstoff?

15. März 2021, 18:00 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein wird die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff bis auf Weiteres aussetzen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag (15. März) mit. Hintergrund ist die aktuelle Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts, die Corona-Impfungen mit Astra-Zeneca vorsorglich auszusetzen. Dieser Einschätzung war die Bundesregierung am Montag gefolgt.

Wir fragen daher heute:

Nach Impf-Stopp mit Astra-Zeneca: Wie steht es um Ihr Vertrauen in den Impfstoff? Ich habe Vertrauen in den Impfstoff. Ich bin skeptisch geworden und würde mir eine Impfung gut überlegen. Ich habe kein Vertrauen. zum Ergebnis

