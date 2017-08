Hochhäuser vor Infernos sichern : Nach Flammenmeer von London: Kreisverwaltung prüft Brandschutzrichtlinien für Hochhäuser

vergrößern 1 von 1 Foto: MBU 1 von 1

Elmshorn | Dass ein ähnlich verheerender Hochhausbrand wie der des Londoner Grenfell Towers am 14. Juni dieses Jahres auch im Kreis Pinneberg möglich ist, möchten Kreissprecher Oliver Carstens und seine Kollegen aus dem Fachdienst Planen und Bauen zwar nicht zu 100 Prozent ausschließen, sie seien sich allerdings ziemlich sicher, dass so etwas in der Region nicht passieren wird. Anlässlich des Infernos in England forderte die Landesregierung Schleswig-Holstein die Kreisverwaltungen dazu auf, Bestandsübersichten aller Hochhäuser zusammenzutragen und deren Brandschutz zu überprüfen. Kurz vor Fertigstellung stehen auf der Liste des Kreis Pinneberg gut 50 Objekte. Dabei hat es sich der Kreis auch zur Aufgabe gemacht, Gebäude zu überprüfen, die offiziell knapp unter der festgelegten Höhe für Hochhäuser liegen: In Deutschland sind Baurecht und Brandschutz eng miteinander verzahnt. So ist ein Hochhaus als ein Gebäude definiert, in dem ein Aufenthaltsraum mindestens 22 Meter über der Geländeoberfläche liegt. Dieser Wert ergibt sich aus der maximalen Reichweite der standardisierten Feuerwehrdrehleitern.

Beim Aufstellen der Liste für die Regierung ist den Mitarbeitern des Fachdienstes Planen und Bauen aufgefallen, dass einige der Gebäude, die in den Unterlagen mit einer Höhe knapp unterhalb von 22 Metern angegeben sind, eigentlich eher darüber liegen. Der Fachdienst plant nun, die entsprechenden Objekte genau unter die Lupe zu nehmen und den Eigentümern verhältnismäßige Nachbesserungsaufgaben zu stellen. Eine direkte Gefahr geht laut Teamleiter Bernhard Heimann jedoch nicht von den Objekten aus, denn auch hohe Gebäude, die nicht als Hochhäuser klassifiziert sind, unterliegen strengen Brandschutzrichtlinien.

Das Ausmaß des Brandes in London, bei dem mehr als 80 Menschen ums Leben kamen, sei hierzulande unwahrscheinlich, darüber sind sich der neue Leiter des Fachdienst Planen und Bauen Peter Krey und sein Kollege Heimann einig. In Deutschland gäbe es ganz andere Baubestimmungen als in England. Zur Erinnerung: Grund für das Inferno in London war die brennbare Fassadendämmung des Hochhauses. Zudem gab es zwischen der Dämmung und dem Gebäude einen kleinen Luftspalt, der die rasante Verbreitung der Flammen begünstigte. „Die Dämmung in deutschen Hochhäusern muss aus mineralischem Material bestehen, das nur schwer brennbar ist“, sagt Heimann. Damit der Laie sich dies besser vorstellen könne, nennt er das Material auch gern „Zuckerwatte aus Stein“.

Im Kreis Pinneberg sei ein Hochhausbrand außerdem unwahrscheinlich, da viele der Objekte aus den 1960er und 1970er Jahren stammen und über keine Fassadendämmung verfügten. Frei nach dem Motto: „Dämmung kann nur brennen, wenn es sie auch gibt“, sehe Kreissprecher Carstens wenig Anlass zur Sorge.

Die Verwendung schwer entflammbarer Dämmmaterialien ist jedoch nicht das einzige bauamtliche Kriterium, die ein Hochhaus zwecks Brandschutz erfüllen muss. Um den sich darin aufhaltenden Personen einen sicheren Fluchtweg zu gewähren und den Feuerwehrleuten die Möglichkeit zu geben, von innen zu löschen, gibt es in Hochhäusern entweder zwei Treppenhäuser oder ein Sicherheitstreppenhaus. Zusätzlich gibt es Notstromaggregate, damit die Feuerwehraufzüge auch im Brandfall benutzt werden können, und Steigleitungen, mit denen die Stockwerke mit Löschwasser versorgt werden können.

Die Überprüfung des Brandschutzes erfolgt bei der Abnahme eines neu gebauten Gebäudes. Um die Aufrechterhaltung zu gewährleisten, führt die Verwaltung Brandverhütungsschauen in Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen sowie in Hochhäusern durch. Für diese Aufgabe werde aktuell eine neue Fachkraft ausgebildet.

von Cindy Ahrens

erstellt am 14.Aug.2017 | 12:00 Uhr