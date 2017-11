Region Pinneberg in Kürze : +++ Nach Fipronil: Lokale Eier bevorzugt +++ Elmshorn: Frauenhaus wird saniert +++ Künftige Kita-Finanzierung in SH +++

von shz.de

erstellt am 02.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Barmstedt In Barmstedt und Heede kaufen die Kunden weiterhin ihre Eier lokal. Die Händler aus der Region berichten von einer anhaltend hohen Nachfrage nach dem Fipronil-Skandal im Sommer. Bereits im August waren die Eier innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Elmshorn Das Elmshorner Frauenhaus: Seit 25 Jahren gibt es hier professionelle Hilfe für Frauen und Kinder, die geschlagen werden, die bedroht werden. Seit Jahren wird über die dringend notwendige Sanierung des Gebäudes diskutiert. Alles ist viel zu eng. Nun passiert endlich etwas, rund 40.000 Euro fließen in die Sanierungsarbeiten.

Wedel Ende der Ferien – Anfang einer nervenzehrenden Zeit für Autofahrer in Wedel: Die mit Schulbeginn spürbare Zunahme vor allem des Berufsverkehrs lässt die Auswirkungen der Bauarbeiten auf der B431 zwischen Wedel und Holm eskalieren. Pinneberger Straße und Autal stehen zeitweise am Rande des Kollaps.

Pinneberg Fleißige Bienen auf dem Friedhof: Die Pinneberger Maik und Madlen Brendemühl und ihre beiden Kinder widmen sich seit Jahren der Imkerei. Der Standort einiger ihrer Völker ist außergewöhnlich: der Friedhof Hogenkamp. „Nachdem es für unsere Bienen im eigenen Garten zu eng wurde, haben wir nach einem zweiten, stadtnahen Standort gesucht“, berichtet Maik Brendemühl.

Schenefeld Der neue Schulleiter des Schenefelder Gymnasiums Jörg Frobieter will die Angebote konzentrieren. Den G9-Wechsel findet der 57-Jährige nicht besser, aber er sieht darin eine Chance für die Schulstruktur. „Wie man das künftig gestalten will, muss man sich genau überlegen“, sagt Frobieter.

Tornesch Der Sozialverband (SoVD) Tornesch ist auf 800 Mitglieder gewachsen. Bei der Jahreshauptversammlung kommentierte SoVD-Kreisvorsitzende Siegrid Tenor-Alschausky die Sondierungsgesprächen zur Jamaika-Koalition. Eine Frage fehle ihr völlig: „Was will die künftige Regierung eigentlich dagegen tun, dass die Armut in unserem Land immer größer wird?“

Hamburg Die Vorbereitungen haben sich gelohnt: Hamburg richtet 2021 einen internationalen Mobilitätskongress aus. Selbstfahrende Busse oder digitales Bezahlen sind Schlagworte der Verkehrsplaner. Technik ist nicht alles, mahnen Kritiker.

Schleswig-Holstein 170 Millionen Euro will Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren in den Kita-Bereich investieren. Mit mindestens 50 Millionen sollen die Eltern bei den Kosten entlastet werden. Jetzt starten die Gespräche zwischen Familienminister Garg und den kommunalen Spitzenverbänden.