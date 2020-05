Pinneberg : Nach Feuer in ehemaligem DRK-Altenheim: Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

An mehreren Stellen im Gebäude hatte es am Montagabend gebrannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

von Christian Uthoff

12. Mai 2020, 10:47 Uhr

Pinneberg | Nach dem Brand im ehemaligen DRK-Heim in Pinneberg ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das teilte Polizeisprecher Steffen Büntjen am Dienstag (12. Mai) mit. Das Feuer war am Montagabend an mehreren Stellen in dem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brands geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg zu melden.

Gegen 19.15 Uhr hatte eine Zeugin der Polizei gemeldet, dass aus dem leerstehenden Gebäude in der Straße Rehmen, das früher als Seniorenheim genutzt wurde, Rauch aufsteige. Noch auf der Anfahrt habe die Polizei die Rauchentwicklung bestätigt, berichtete Christoph Supthut, Sprecher der Pinneberger Feuerwehr. Der Rauch drang demnach aus verschiedenen Öffnungen in der Dachhaut und durch zerstörte Fenster.

Einsatz von Schaum und Wasser

Der erste Angriffstrupp verschaffte sich laut Supthut mit Atemschutzgeräten ausgestattet gewaltsam Zugang zum Gebäude. Ein wenige Meter hinter der Tür befindliche Feuer wurde mittels Druckluftschaum erstickt. Von einer anderen Seite des verzweigten Gebäudes wurde ebenfalls ein Löschangriff mittels C-Rohr begonnen. Die Drehleiterbesatzung wurde nicht benötigt, konnte den dritten Angriffstrupp stellen und stand als Rettungstrupp bereit. So wurde der Brand schnell gelöscht.

Keine Personen im Gebäude

Anschließend machten sich die Trupps im Innenangriff auf die Suche nach weiteren Brandstellen. Die Zugführung kontrollierte den nicht verqualmten Teil des mehrgeschossigen Gebäudes. Zum Glück seien keine Personen im Gebäude gewesen, so Supthut. Denn auch wenn es leerstehe: Überbleibsel in den Räumen ließen darauf schließen, das regelmäßig Personen vor Ort sind.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass an mehreren Stellen im Gebäude vorsätzlich Feuer gelegt wurde.

Weiterer Einsatz in der Nacht

Wenige Stunden später musste die Wehr zu einem weiteren Einsatz ausrücken. Gegen 4 Uhr brannte ein Papiercontainer nahe eines Gebäudes im Thesdorfer Weg. Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht.

