Für Fragen : Nach erstem Corona-Fall im Kreis Pinneberg: Kreis richtet Bürgertelefon ein

Ab Dienstagnachmittag können sich Bürger dorthin mit ihren Nachfragen wenden.

03. März 2020, 15:37 Uhr

Elmshorn | Nach dem ersten bestätigten Coronvirus-Fall im Kreis Pinneberg hat der Kreis Pinneberg für Nachfragen ein Bürgertelefon eingerichtet. Das teilte Kreissprecher Oliver Carstens am Dienstag (3. März) mit. Zuvor war bekannt geworden, dass sich ein Mitarbeiter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf sich wahrscheinlich bei einem ebenfalls betroffenen UKE-Kinderarzt aus Henstedt-Ulzburg angesteckt hatte.

Das sind die Nummern

Das Telefon ist laut Carstens ab 15.30 Uhr am 6. März geschaltet. Weitere Sprechzeiten sind dann täglich von 8 bis 17 Uhr, freitags bis 14 Uhr. Die Telefonnummer lautet (04121) 4502-5000. Für allgemeine Gesundheitsfragen zum Corona-Virus gibt es ein Bürgertelefon des Bundes unter der Rufnummer (030) 346 465 100.

Bei Erkrankungen per Telefon an den Hausarzt wenden

Personen mit Atemwegserkrankungen, die zuvor in einem Risikogebiet (darunter auch Teile Italiens) waren oder Kontakt mit einem bestätigten Fall hatten, sollten sich per Telefon an ihre Hausarztpraxis oder an die Telefonnummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdiensts wenden (auch außerhalb der Sprechzeiten).