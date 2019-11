Schmuck und Notebook gestohlen : Nach Einbrüchen in Häuser in Ellerbek und Rellingen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach den bislang unbekannten Tätern.

28. November 2019, 14:06 Uhr

Rellingen/Ellerbek | Schon wieder ein Einbruch in Rellingen: Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg mitteilt, sind am Mittwoch im Zeitraum zwischen 9 und 19 Uhr unbekannte Täter in ein Haus in der Vogt-Schmidt-Straße eingestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie das Haus ohne Beute.

Auch in der Ellerbeker Hauptstraße ist gestern in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei sind die Täter in der Zeit von 15.15 bis 18.30 Uhr gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Sie entwendeten ein Notebook, eine Digital- und eine Videokamera sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich unter Telefon (04101) 2020 zu melden.

