Wem gehört der Schmuck? : Nach Einbruchsserie im Kreis Pinneberg: Soko-Wohnung sucht weiter Eigentümer von Diebesgut

Das Einbrecher-Trio schlug in der Dämmerung zu und stahl großen Mengen an Schmuck aus Wohnhäusern.

von Caroline Hofmann

26. August 2020, 12:50 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Täter hat die Polizei bereits im März geschnappt. Jetzt ist die Sonderkommission Wohnung (Soko-Wohnung) weiterhin auf der Suche nach den Eigentümern diverser Schmuckstücke, die bei einer Einbruchsserie im Großraum Hamburg gestohlen worden sind.

Monatelange intensive Ermittlungen

Mindestens seit Herbst 2019 sind die Täter in mehrere Wohnhäuser in Hamburg und auch im Kreis Pinneberg eingebrochen. Sie schlugen vor allem in der Dämmerung zu. Erst nach monatelangen intensiven Ermittlungen und verschiedenen operativen Maßnahmen zur Ermittlung der Gruppierung gelang es den Ermittlern Ende Februar dieses Jahres schließlich, die drei Einbrecher, eine Tätergruppierung aus Hamburg, festzunehmen.

Nach wie vor befinden sich die beiden festgenommenen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Nach dem dritten Beschuldigten wird weiterhin europaweit gefahndet. Lars Brockmann, Pressestelle der Polizeidirektion Bad Segeberg

Bei den Ermittlungen konnten die Beamten dem Trio nach den Festnahmen noch weitere Einbrüche zuordnen. Im Rahmen von Durchsuchungen stellte die Soko eine umfangreiche Sammlung an Schmuck sicher. Einige Stücke konnten bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Dennoch ist die Herkunft einiger Gegenstände auch weiterhin noch ungeklärt.

Weiteres Stehlgut sichergestellt

Zwischenzeitlich ermittelten die Beamten weiteres Stehlgut. Eine Auflistung aller Schmuckstücke ist auf der Webseite der Landespolizei Schleswig-Holstein unter dem Menüpunkt Fahndungen zu finden. Wer das vermutliche Diebesgut wiedererkennt, kann sich an die Beamten per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de oder telefonisch unter der Rufnummer (04101) 2020 wenden.

