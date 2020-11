Voting des Tages : Nach coronabedingter Schließung: Sollten Fitnessstudios wieder öffnen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

12. November 2020, 18:00 Uhr

In Bayern dürfen Fitnessstudios wieder öffnen. Das hat der bayrische Verwaltungsgerichtshof am Donnerstag (12. November) entschieden und damit die vollständige Schließung der Studios im Zuge des teilweisen Corona-Lockdowns gekippt. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, entschied das Gericht. In Schleswig-Holstein sind Fitnessstudios, Schwimmhallen und Spaßbäder weiterhin geschlossen.

Deshalb fragen wir heute:

Nach coronabedingter Schließung: Sollten Fitnessstudios wieder öffnen? Ja, Fitnessstudios sollten uneingeschränkt öffnen dürfen. Eingeschränkt, wenn sie ein sinnvolles Hygienekonzept haben. Nein, das Risiko ist zu groß. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.