Fußball-Wintervorbereitung : Nach Corona-Quarantäne: SV Rugenbergen verliert klar beim TuS Osdorf

16. Januar 2022, 20:59 Uhr

Nachdem das Training vier Tage früher als zunächst geplant wiederaufgenommen worden war, gab es am Sonntag (16. Januar) im ersten Testspiel des Jahres unter der Regie von Co-Trainer Martin Schwabe eine 2:5-Niederlage.

Vier Tage früher, als eigentlich geplant, beendeten die Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen die Quarantäne, die sie sich nach dem Corona-Fall eines Spielers selbst auferlegt hatten. Am Freitagabend (14. Januar) absolvierten sie ein Training und am Sonntagmittag (16. Januar) ihr erstes Testspiel des Jahres, das beim Staffel-Rivalen TuS Osdorf mit 2:5 (1:0) verloren ging. An beiden Tagen gab bei den Bönningstedtern Martin Schwabe die Kommandos: Der Co-Trainer vertrat Chefcoach Michael Fischer, der weiterhin in Quarantäne weilt, und stellte fest: „Es ist schön, dass der Ball wieder rollen kann.“

Elf Tage, nachdem die SVR-Kicker eigentlich zum Premieren-Test in 2022 am Blomkamp gastieren wollten, die Partie aber wegen des besagten Corona-Falls absagen mussten, erwischten sie nun einen Traumstart auf dem Kunstrasen in Hamburg-Osdorf. In der neunten Minute erzwangen sie Im Pressing einen Ballverlust der Heim-Elf und ein erster Versuch von Kilian Utcke wurde noch abgewehrt, doch der Nachschuss von Taylan Güvenir schlug flach zum 1:0 ein. Dieses Ergebnis hatte bis zur Pause Bestand.

Omerhodzic statt Günther im SVR-Gehäuse

Viereinhalb Jahre, nachdem er seine Karriere beim VfR Horst beendet hatte, kehrte Sinanudin Omerhodzic (45) wieder auf den Platz zurück und übernahm nach der Pause den Posten zwischen den Pfosten des SVR-Gehäuses. „Nach dem Abgang von Patrick Marciniak hilft er uns bis zum Saisonende“, so Schwabe. Die Verpflichtung von Sönke Günther (20, ehemals Hamburger SV II), der im Werner-Bornholdt-Sportzentrum zur Probe mittrainiert hatte, hatte sich zuvor zerschlagen.

Omerhodzics Wiedereinstand misslang. Zunächst verschuldete er das 1:1 (54. Minute), als er rief bei einer Ecke „Keeper“ rief, den Ball aber nicht festhalten konnte. „Da fehlt ihm der Rhythmus“, so Schwabe, der zu bedenken gab: „Wir haben ihn ja auch nach nur einer Trainingseinheit ins kalte Wasser geworfen.“ In der Schlussphase musste Omerhodzic, der einst schon beim VfL Pinneberg und in Horst unter Fischers Regie gekickt hatte, dann wegen eines kaputten Schuhs wieder ausgewechselt werden.

Für die Osdorfer war es bereits das dritte Testspiel nach der Winterpause – wir waren zum ersten Mal in diesem Jahr am Ball. Martin Schwabe, Co-Trainer SV Rugenbergen

Nach dem schnell auf das 1:1 folgenden Osdorfer Führungstor (55.) gelang Marlon Stannis zügig das 2:2, indem er nach einem Einwurf parallel zum TuS-Strafraum lief und dann nach einem schönen Doppelpass mit Kevin Beese wuchtig in das kurze Eck vollendete (59.). Nachdem die Heim-Elf in der 76. Minute zwei weitere Male getroffen hatte, verwirkte SVR-Akteur Marco Rohde noch einen Foulelfmeter, den TuS-Stürmer Kay-Fabian Adam zu seinem dritten Tor des Tages und zum 5:2-Endstand verwandelte (87.).

Nächster Test beim FC Süderelbe

„Viele der Gegentore haben wir mit individuellen Fehlern selbst eingeleitet“, gestand Schwabe, der aber auch zu bedenken gab: „Für die Osdorfer war es bereits das dritte Testspiel nach der Winterpause – wir waren zum ersten Mal in diesem Jahr am Ball.“ Auftritt Nummer zwei folgt am Dienstag (18. Januar) um 20 Uhr beim FC Süderelbe, einem weiteren Staffel-Rivalen – und so bietet sich den Bönningstedtern in nur zwei Tagen die Chance zur Wiedergutmachung.