Voting des Tages : Nach Corona-Lockerungen: Nutzen Sie jetzt wieder den ÖPNV?

05. Juni 2020, 18:00 Uhr

Durch die zahlreichen Lockerungen in den den vergangenen Wochen werden die Menschen nun wieder mobiler. Viele kehren dazu aus dem Homeoffice wieder an ihren regulären Arbeitsplatz zurück. Dabei kommt schnell die Frage auf: Wie komme ich von A nach B? Denn im ÖPNV lassen sich Menschenansammlungen nicht immer vermeiden. Außerdem gilt nach wie vor in allen Bundesländern eine Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Nach Corona-Lockerungen: Nutzen Sie jetzt wieder den ÖPNV? Ja, das mache ich jetzt wieder. Ja, aber nur, weil ich keine andere Wahl habe. Nein, ich nutze andere Verkehrsmittel. zum Ergebnis

