Voting des Tages : Nach Corona-Ausbruch bei Frostfete in Langeln – sollten große Partys wieder verboten werden?

Knapp 1000 Menschen feierten am Samstag (13. November) auf dem Hof Rappen in Langeln nach langer Pause die Kultparty Frostfete – ohne Abstand, aber unter 3G-Regelung und mit Registrierung in der Luca-App. Dennoch waren hinterher mehrere Besucher mit dem Coronavirus infiziert und das Gesundheitsamt appelliert an alle, sich schnellstens testen zu lassen ...

