Ehemaliges Kasernengelände : Nach Brand eines Baucontainers in Pinneberg: Suche nach verdächtiger Person

Bereits am Freitag (11. Dezember) wurde das Feuer auf dem ehemaligen Kasernengelände gelegt.

von René Erdbrügger

15. Dezember 2020, 13:41 Uhr

Pinneberg | Nach dem Brand eines Baucontainers am Freitag (11. Dezember) auf dem ehemaligen Kasernengelände in Pinneberg sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen alarmierte gegen 20.38 Uhr ein 18-jähriger Pinneberger die Polizei, nachdem er Flammen auf dem ehemaligen Kasernengelände der Bundeswehr bemerkt hatte. Beim Eintreffen des Polizeireviers Pinneberg teilte ein weiterer Zeuge mit, dass er eine verdächtige Person in unmittelbarer Nähe des Tatorts gesehen hatte.

Personenbeschreibung

Die Person wird beschrieben als männlich, etwa 1,85 groß. Sie hat blondes Haar, das geschätzte Alter liegt bei 25 Jahren. Zum Tatzeitpunkt war die Person bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke.

Brandursache nicht bekannt

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Pinneberg schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache ist derzeit unklar. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise sind zu richten an Telefon (04101) 2020.